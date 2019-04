Kim Kardashian neagă conflictul cu Naomi Campbell

Kim Kardashian a purtat în ultima perioadă numeroase ținute prezentate pentru prima oară pe supermodelul Naomi Campbell, starul din Keeping Up with the Kardashians susținând că inspirația nu este neapărat un omagiu. „Ea și cu mine am discutat și am râs despre acest lucru pentru că a devenit ceva atât de mare. Întotdeauna am fost directă cu ea, în privat, despre cum reprezintă inspirația mea în modă și o adevărată muză a glam-ului. Este una dintre cele mai frumoase și iconice persoane care mă inspiră atât în ceea ce privește moda, cât și frumusețea”, le-a spus Kim celor de la People.

Fanii au observat legătura dintre ținutele lui Kim și piesele purtate de Naomi pe podium după ce fondatoarea KKW Beauty a apărut în două rochii argintii semnate Versace, o rochie din mătase, tot Versace, și o salopetă animal print creată de Alaïa. De asemenea, Kim a purtat mai multe ținute inspirate de Naomi de-a lungul timpului, inclusiv accesorii. Chiar și Kylie Jenner a început să o vadă ca pe o inspirație pe Campbell, reinterpretând o pereche de ochelari de soare cu cristale încrustate și un colier asemănător.

Zvonurile conform cărora cele două ar avea un conflict au apărut după ce Naomi a postat pe Instagram Stories o fotografie din timpul show-ului Versace din toamna anului 1996, în care a prezentat rochia din mătase purtată de Kim la nunta lui Chance the Rapper.

Se pare că, până la urmă, imitația chiar este cea mai sinceră formă de flatare.

Citește și:

Purtătorul de cuvânt al Melaniei Trump o atacă pe Anna Wintour

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK