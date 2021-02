Postările făcute de Melania Trump cu ocazia Zilei Îndrăgostiților au devenit virale, iar motivul este bineîntemeiat

Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, vedetele din întreaga lume și-au declarat iubirea pentru partenerii lor. Toatele rețetele sociale au fost invadate de postări care mai de care mai romantice, de la mesaje, până la poze și clipuri video. Nici Melania Trump nu a făcut rabat de la această practică, însă, într-un mod atipic. Postările sale de pe Twitter nu au făcut referire la soțul său, Donald Trump, ci la mai mulți copii pe care i-a întâlnit în timpul mandatului lui Trump.

„Le trimit iubire și putere, azi și în fiecare zi. #HappyValentinesDay”. Acesta a fost urmat la scurt timp de un al doilea mesaj: „A fost miunat să îi întâlnesc pe toți acești copii incredibili din întreaga lume. Vă urez tuturor o Zi a Îndrăgostiților fericită”.

Melania nu l-a menționat în niciuna dintre cele două postări pe Donald, iar asta nu a făcut decât să stârnească o serie de comentarii amuzante și pline de ironie din partea urmaritorilor săi.

On this #ValentinesDay, I think of the brave & inspirational children at @TheChildrensInn @NIH where I visited the past few years. Sending them love & strength, today & everyday. #HappyValentinesDay pic.twitter.com/rWl86el7bh

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 14, 2021