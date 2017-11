Pink si fiica sa, impreuna pe covorul rosu la CMA Awards

Pink a avut o partenera perfecta la evenimentul CMA Awards din Nashville, Tennesse. Aceasta a pasit alaturi de fiica sa, Willow Sage, pe covorul rosu, iar tinutele acestora au atras imediat atentia.

A post shared by P!NK (@pink) on Nov 8, 2017 at 5:29pm PST

Pink a purtat o rochie alba in volane, accesorizata cu o curea neagra in talie. Totodata, aceasta a purtat cercei Joelle cu diamante, inel Borgioni si inca unul Pasqaule Bruni. Fiica sa, Willow, a avut o tinuta la fel de glam, demna de o printesa. Aceasta a purtat o rochie bleumarin si o tiara perfecta pentru acest look.

My date my love A post shared by P!NK (@pink) on Nov 8, 2017 at 5:29pm PST

Pink este mandra de fiica sa si incearca sa fie o mama cat mai buna, dovada fiind si discursul pe care aceasta l-a tinut in urma cu cateva luni, la cand a primit premiul Video Vanguard Award la Mtv VMA. Aceasta a declarat atunci, in timpul discursului de multumire, ca fiica sa i-a spus din senin ca este urata, insa modul in care i-a explicat ce este frumusetea a impresionat pe toata lumea.

Pink si sotul ei, Carey Hart au impreuna si un baietel, James Moon, in varsta de 10 luni.

Foto: Arhiva Revistei ELLE