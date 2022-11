Pete Davidson și Emily Ratajkowski își fac publică noua relație la o întâlnire în New York

Pete Davidson și Emily Ratajkowski și-au făcut publică relația la un meci de baschet la Madison Square Garden din New York, duminică. Cei doi au fost văzuți lângă teren la un meci dintre Memphis Grizzlies și New York Knicks.

Atât Davidson, în vârstă de 29 de ani, cât și Ratajkowski, în vârstă de 31 de ani, erau numai zâmbete în timp ce stăteau unul lângă altul, în mijlocul unei mulțimi selecte, printre care actorul și regizorul Ben Stiller și cântăreața Jordin Sparks. Pete a ieșit în evidență cu un hanorac Sinclair albastru închis și ochelari de soare negri, în timp ce se îndrepta spre meci alături de noua sa parteneră. De asemenea, el a purtat pantaloni asortați albastru închis și adidași în timp ce ținea o bere în mână.

sursa:profimedia

sursa:profimedia

Pete Davidson și Emily Ratajkowski, surprinși la o întâlnire romantică

Între timp, Emily a atras atenția cu un top alb sub o jachetă maro North Face tip puffer, cu blugi albastru deschis și cizme până la genunchi. Vedeta a părut foarte relaxată în timpul întâlnirii sale și a fost surprinsă în timp ce râdea și se distra alături de partenerul ei.

Emily și Pete au stârnit pentru prima dată zvonuri legate de relația lor la începutul acestei luni, când au fost surprinși ținându-de de mână în timpul unei întâlniri în New York. În timp ce meciul cu New York Knicks este prima lor ieșire publică, Ratajkowski a vorbi despre motivul pentru care atât de multe femei îl găsesc pe comediant atractiv, în timpul unui interviu la Late Night with Seth Meyers în noiembrie 2021.

„Evident, femeile îl găsesc foarte atrăgător. Bărbații se întreabă: „Uau, ce are tipul ăsta?” Iar eu sunt de ceva de genul: „Adică, pare super fermecător. Este vulnerabil. Este adorabil. Lacul lui de unghii este grozav. El arată bine! Este grozav! Are o relație bună cu mama lui. Ne place'”‘, a spus ea.

Emily s-a despărțit de soțul ei, producătorul de film Sebastian Bear-McClard, pe fondul zvonurilor că acesta o înșela, în luna iulie, în timp ce Pete s-a despărțit amiabil de Kim Kardashian în august.

FOTO: Arhivă ELLE

