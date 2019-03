Paris Jackson, primele reacții după apariția documentarului despre tatăl ei, „Leaving Neverland”

Paris Jackson a răspuns acuzațiilor de abuz sexual aduse tatălui său, Michael Jackson în documentarul „Leaving Neverland”.

Potrivit acestui documentar, Michael Jackson ar fi molestat și abuzat mai mulți copii la faimoasa fermă Neverland. Fiica sa, modelul în vârstă de 20 de ani, a reacționat la un articol postat de Gay Star News pe social media, titlul acestuia fiind: „Paris Jackson crede că tatăl ei, Michael, este nevinovat de acuzațiile de abuz sexual”.

Aceasta a explicat pe Twitter că nu a oferit nici o declarație oficială în privința acuzațiilor aduse de Wade Robdson și James Safechuck în documentar și nici nu a vorbit despre cum îi afectează acest lucru cariera.

yall take my life more seriously than i do. calm yo tittaaaaysss

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 7, 2019