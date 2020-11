Paris Hilton, criticată de fani pentru modul în care și-a editat pozele

Paris Hilton a încercat să dea dovadă de creativitate, însă rezultatul nu a fost unul tocmai fericit. Vedeta a postat pe contul său de Instagram o imagine în care apare deghizată într-o sirenă. În fundalul pozei extrem de prelucrate se pot distinge elemente din desenul animat Micuța Sirenă, precum castelul lui Ariel, sau personajele Flounder și Sebastian.

Prelucrarea pozei este greșită din foarte multe puncte de vedere. Coada de sirenă are aceeași textură ca topul pe care îl poartă, tridentul pe care îl ține în mână o face să pară că îi lipsește un deget, iar lista poate continua. „Ai atât de mulți bani și așa îți editezi pozele?”, a fost unul dintre cele mai apreciate comentarii pe care Paris le-a primit la postarea sa.

Însă, aceasta nu a fost singura postare nereușită a lui Paris. Într-o altă imagine o putem vedea alături de un unicorn, în alta pozând lângă un castel desprins din desenele animate, iar în alta pare că s-a teleportat în spațiu.

Vezi această postare pe Instagram I believe in Fairies and Unicorns. ✨✨🧚🏻🦄✨✨ O postare distribuită de Paris Hilton (@parishilton) pe Apr 7, 2020 la 1:57 PDT

Vezi această postare pe Instagram #Sliving 💫 A Movement and a Lifestyle. O postare distribuită de Paris Hilton (@parishilton) pe Sep 10, 2020 la 11:18 PDT

Deși modul în care toate aceste poze au fost editate este mai mult decât dezastruos, iar fanii lui Paris nu se feresc să îi transmită acest lucru, vedeta are un mesaj simplu pentru ei: „Sirenelor nu le pasă de părerile creveților!”.

Vezi această postare pe Instagram She leaves a little sparkle wherever she goes…✨✨✨🧚🏻‍♀️✨✨✨ O postare distribuită de Paris Hilton (@parishilton) pe Iun 16, 2020 la 4:31 PDT

Vezi această postare pe Instagram The Little Sliving Mermaid 🐚✨🧜🏻‍♀️✨🐚 O postare distribuită de Paris Hilton (@parishilton) pe Nov 5, 2020 la 7:03 PST

Mai nou, Paris Hilton este protagonista unui documentar pe YouTube, intitulat This Is Paris, care le permite fanilor să descopere cum este viața ei în realitate. Moștenitoarea imperiului Hilton a dezvăluit în acest documentar că nu a mai fost într-o vacanță de când avea 15 ani și că, în medie, călătorește 250 de zile pe an. „Pentru mine este numai muncă non-stop”, dezvăluie Paris Hilton.

Într-o secvență a acestui documentar, sora ei, Nicky Hilton, în vârstă de 36 de ani, îi sugerează surorii sale că ar trebui să își reevalueze modul în care îmbină viața personală cu cea profesională și că ar trebui să plece într-o vacanță fără telefonul mobil. „Programul meu este mult prea încărcat pentru asta”, a spus Paris Hilton, care are numeroase contracte în televiziune, muzică, modelling și multe altele.

„Asta din cauză că ești lacomă”, îi răspunde sora ei. „Nu ai refuza niciodată un cec.” Replica lui Paris Hilton nu s-a lăsat mult timp așteptată, aceasta spunând că „nu sunt lacomă. Doar îmi place să fac bani.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro