Ozana Barabancea, mesaj dur pentru cei care o critică pe internet: „Aici vă dați grandioase dar dacă m-ați vedea in realitate, ați înghiți în sec…”

Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să scape de foarte multe kilograme în plus într-un timp record.

Ozana Barabancea, mesaj dur pentru cei care o critică

Deși este foarte apreciată de fani, Ozana Barabancea este adesea criticată pentru modul în care își editează imaginile pe care le postează în mediul online.

Este cunoscut faptul că artista apelează constant la filtre si alte programe de modificare a fotografiilor înainte de a le posta pe internet, iar acest lucru i-a adus adesea critici din partea celor care o urmăresc.

Artista a decis să spună tot ce avea pe suflet printr-un mesaj dur, însă cuvintele ei i-au dezamăgit pe cei care o urmăresc pe internet.

„Doamne, ce mesaje !! Unul mai interesant decât celalălalt ! Mulțumesc pentru cele de susținere și apreciere, cât pentru mesajele urâte, vă mulțumesc pentru invidie! Înseamnă că transformarea mea v-a provocat multe griji! :))) Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer:)))) Sunteți patetice!

N-aș fi zis nimic rău de nimeni dar unele sunt de domeniul SF. Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă ! Chiar mă simt si mă ȘTIU foarte frumoasă, conturată, si de când mă simt frumoasă mi-a crescut și IQ ul, si pot oricând să vă înfrunt. Aici vă dați grandioase dar dacă m-ați vedea in realitate, ați înghiți în sec. Ați rămâne cu gura căscată! Vedeți să nu vă intre musca-n gură, relelor. Ce griji aveți voi, amărâtelor ! Să fiți în stare să faceți 3% din ce am făcut eu. Si apoi poate mă aplec spre voi. Aici e prea sus…. Să-mi iau un telescop să vă zăresc in praful vostru permanent. Mi s-a lipit coroana de inteligență și nu cade! Dacă ar cădea v-aș provoca daune mortale, nu morale că n-aveți morală. Marș de pe pagina mea! Coțohârlelor! Și nu, nu-mi cer scuze ! Să aveți o săptămână … ca voi! Să primiți ce oferiți, cu vârf și îndesat!”, a scris artista.

Mesajul artistei nu a fost bine primit în mediul online, mulți criticând modul de exprimare, chiar dacă o apreciază ca artistă.

„Refuz să cred că „Doamna” Ozana Barabancea are un asemenea limbaj colorat pe un site public. Slabă sau supraponderală nici nu ma interesează cum sunteți de fapt, dar ca persoană publică nu aveți cum să ieșiți la înaintare cu un asemenea mesaj”, a fost unul dintre comentarii.

Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească

Ozana Barabancea este cunoscută pentru prezența sa carismatică în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”, fiind o prezență foarte apreciată pe rețelele de socializare.

În ultima vreme, ea a surprins pe toată lumea cu transformarea sa, reușind să slăbească peste 25 de kilograme.

În cadrul unei postări pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit o imagine din 2015 alăturată uneia din prezent și a vorbit și despre operațiile pe care și le-a făcut de-a lungul timpului.

„2015 versus 2025

Au trecut ani!

Da! S-au intâmplat multe lucruri ! Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată! Vreau să trăiesc frumos!”, a scris ea.

Ozana Barabancea a dezvăluit că alimentul la care a renunțat pentru a putea slăbi este zahărul și a îndemnat pe toată lumea să îi urmeze exemplul.

„Am renunțat în primul rând la ZAHĂR !!!! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără! Adio Zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență! Gândiți-vă bine ce băgați in stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit Zahăr ! Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie ALTAR !!!”, a mărturisit artista.

În urmă cu câțiva ani, ea a apelat la o operație de micșorare a stomacului deoarece atunci ajunsese la 114 kilograme. Însă, în mai multe interviuri, a recunoscut că operația nu a fost una de succes.

Artista a vorbit deschis despre transformarea sa fizică, fiind extrem de mândră că acum poate purta hainele fiicei sale.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare!(…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: ‘Hai Ozana că poți!’.

Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, este mesajul transmis de Ozana Barabancea.

Foto: Instagram

