Orlando Bloom a dezvăluit o imagine rară cu fiul său. Cum arată Flynn, în vârstă de 13 ani

Orlando Bloom a dezvăluit pe contul său de Instagram mai multe imagini cu fiul său, Flynn, în vârstă de 13 ani. Cei doi au participat la expoziția Monterey Car Week, un eveniment dedicat mașinilor clasice, automobilelor de lux și sporturilor auto.

Bloom are doi copii: Flynn, din fosta relație cu Miranda Kerr, și Daisy, pe care o are cu partenera sa actuală, Katy Perry.

În martie, Bloom a discutat despre familia sa extinsă, mărturisind că adoră să își petreacă timpul cu copiii săi.

În urmă cu câțiva ani, Miranda Kerr a vorbit pentru Vogue Australia despre decizia pe care ea și fostul său partener au luat-o când au încheiat relația. Cei doi au convenit ca nevoile fiului lor, Flynn, acum în vârstă de 13 ani, să fie întotdeauna puse pe primul loc.

„Încă din prima zi, când eu și Orlando am decis să ne despărțim, am spus: „Ascultă, orice am face, trebuie să punem nevoile lui Flynn pe primul loc, nu pe ale noastre.” Acesta este modul în care luăm deciziile. Familia este prioritatea mea numărul unu, apoi munca, apoi compania mea, care este ca un alt copil, și apoi, din păcate, prietenii mei, dar nu va fi așa pentru totdeauna”, a declarat Miranda Kerr.