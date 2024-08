Noi imagini adorabile cu băiețelul Anei Baniciu. Micuțul Aris a împlinit două luni

Cu două luni în urmă, Ana Baniciu a devenit mamă, iar cu doar două zile înainte de nașterea fiului lor, Aris, artista și soțul ei, Edy Kovacs, s-au mutat în noua lor locuință. Deși inițial a spus că va dura ceva până când va împărtăși cu publicul imagini cu chipul fiului ei, artista i-a surprins pe fani cu mai multe fotografii cu micuțul.

Aris a împlinit două luni, iar cântăreața a postat imagini adorabile cu micuțul, transmițând și un mesaj emoționant.

Artista a împărtășit cu fanii săi că și-a recuperat rapid silueta după naștere. Ana Baniciu nu a ezitat să recunoască faptul că a purtat un corset special pentru proaspetele mămici. Cu toate acestea, cântăreața a dezvăluit că a făcut acest lucru doar pentru că a fost constrânsă de soacra ei.

Un corset de acest tip, denumit centura postpartum, este special creat pentru a fi utilizat după o naștere prin cezariană. Acesta ajută la comprimarea abdomenului și la reducerea umflăturii postpartum. În plus, corsetul oferă sprijin mușchilor abdominali, care tind să se separe din cauza întinderii uterului pe parcursul sarcinii.

Ana a împărtășit recent pe rețelele de socializare imagini în costum de baie, care au atras rapid atenția și aprecierea fanilor. Artista a dezvăluit că, în timpul sarcinii, a luat 16 kilograme, însă a reușit să le piardă rapid după naștere, fapt care a surprins-o chiar și pe ea.

„Azi se împlinește o lună de când am născut și cu ocazia asta am avut un strop de timp pentru mine… pentru noi! Am fugit pe plajă și mi-am etalat cu mândrie corpul de după sarcină. Da! Sunt o norocoasă pentru cum arăt acum și sunt conștientă de asta! Când am rămas însărcinată aveam 47 kg… o greutate pe care încercam de aproximativ doi ani să o mut din loc și nu s-a putut deloc! Sincer… nu îmi plăcea cum arătam, eram șnur și continuarea o știți voi, am luat în sarcină 16 kg pe care le-am primit așa cum au venit, kilograme cu care nu m-am stresat absolut deloc pentru că nu asta era important pentru mine, putem lua și 30, important era bebelușul!

A fost și pentru mine o surpriză faptul că am slăbit la loc în așa scurt timp și știu că nu toate femeile pot face asta! Ce mai știu este că fiecare mamă primește odată cu nașterea un glow aparte, se citește pe față, în ochi și în energia pe care o emană… știu că toate suntem diferite și avem metabolisme poate mai grele de urnit și vă asigur că în cazul meu nu s-a depus nici un strop de efort! Mănânc haotic, alăptez, nu dorm de o lună nopțile și totuși, zâmbesc și mă bucur de fiecare moment în parte! E o perioadă grea, o schimbare radicală, atât corporală, cât și mentală dar ce vă invit eu să facem împreună este să îmbrățișăm tot ce vine, așa cum vine și să ne bucurăm de momentele astea care sunt unice! Iubiți-vă așa cum sunteți, pufoase, slăbănoage ca mine, obosite, pline de lapte pe haine… etc! Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru fiecare mesaj în parte… înțeleg perfect!”, este mesajul Anei Baniciu.