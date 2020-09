Neil Patrick Harris, soțul său și cei doi copii au fost diagnosticați cu Covid-19

Neil Patrick Harris a vorbit despre experiența sa și a familiei sale cu noul coronavirus. Actorul în vârstă de 47 a dezvăluit în cadrul emisiunii Today că el, soțul său, David Burtka și gemenii lor, Gideon și Harper, au fost diagnosticați cu Covid-19 la începutul anului.

Deși Neil Patrick Harris și familia lui s-au recuperat, actorul a povestit care au fost simptomele pe care le-a avut și cum și-a dat seama că ar putea fi infectat cu coronavirus, deși cu toții au respectat măsurile de precauție. „S-a întâmplat la începutul pandemiei, undeva la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Am crezut că am gripă și nu am vrut să devin paranoic în legătură cu asta. Însă după aceea mi-am pierdut gustul și mirosul, ceea ce mi-a indicat asta, așa că ne-am izolat.”

Starul din How I Met Your Mother a vorbit și despre procesul de recuperare, mărturisind că „nu a fost plăcut, dar am reușit să trecem peste.” Actorul a adăugat că el și familia lui au acum anticorpi și se simt cu toții mai bine.

„Vrem să ne asigurăm de faptul că toată lumea face tot posibilul pentru a încetini răspândirea acestui virus”, a mai spus Neil Patrick Harris.

Neil Patrick Harris și-a petrecut perioada de izolare alături de soțul său, David Burtka, și cei doi copii. În mai, actorul le-a împărtășit fanilor un video cu gemenii săi care se jucau cărți online cu bunicii lor. „Zilele acestea părinții mei nu pot fi fizic alături de copiii mei. Dar chiar și așa încercăm să fim împreună.”

Pe 15 iunie, Neil Patrick Harris a împlinit 47 de ani, iar soțul său i-a transmis o urare specială, mărturisind că această izolare i-a apropiat și mai mult. „Vreau să îi urez soțului meu incredibil o zi de naștere minunată. Sunt recunoscător pentru această izolare pentru că am ajuns să petrecem mai mult timp împreună și ne-a adus mai aproape.”

Neil Patrick Harris și David Burtka s-au căsătorit în 2014, după o relație de 10 ani, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Italia. În 2010 ei au devenit părinții a doi copii prin intermediul unei mame surogat.

Foto: Instagram

