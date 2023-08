Naomi Campbell, Gisele Bündchen și Adriana Lima se întorc la Victoria’s Secret într-o nouă campanie inedită

Victoria’s Secret a readus unele dintre cele mai cunoscute modele ale sale, brandul anunțând miercuri debutul noii sale colecții The Icon by Victoria’s Secret, printre care se numără Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima și Candice Swanepoel.

Cele patru vedete, cu excepția lui Campbell, au fost cunoscute anterior sub numele de Victoria’s Secret Angels, înainte ca brand-ul de lenjerie intimă să treacă printr-o schimbare majoră de branding și o revizuire în 2020, după numeroase controverse. Adriana Lima s-a reîntors anterior la Victoria’s Secret pentru o campanie de parfum la începutul acestui an, după ce s-a retras oficial din companie în 2018, în timp ce Bündchen și Campbell nu au mai defilat pe podium pentru brand din 2005.

Swanepoel a rezistat cel mai mult timp la VS, rămânând un „Înger” până când show-ul a fost anulat în 2019. Modelele Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Sui He și Adut Akech sunt, de asemenea, protagonistele noii campanii, purtând colecția, care va fi lansată joi, dar care este disponibilă acum pentru membrii programului de loialitate al brandului, în reclamele sexy ale retailerului, care au fost realizate de fotograful Mikael Jansson.

Potrivit brandului, sutienul „dispune de o tehnologie de ridicare și modelare, prima de acest fel, care este personalizată pentru a îmbunătăți forma naturală a purtătoarei” și include bretele convertibile și un model de dantelă „care dispare sub haine”. Pe lângă faptul că vor apărea în noile reclame sexy, Victoria’s Secret a anunțat că „anumite talente din campanie” vor participa și la Victoria’s Secret World Tour, spectacolul de modă regândit al brandului.

În 2018, în ceea ce avea să fie ultima prezentare de modă Victoria’s Secret (cel puțin, în forma pe care o știam), brandul a organizat o despărțire dramatică pentru Adriana Lima, care își anunțase retragerea, după aproape două decenii. A fost un show lacrimogen și emoționant și, pentru modelul brazilian, a părut ca un final.

„La momentul respectiv, am crezut că aceea a fost ultima mea defilare pentru Victoria’s Secret. A fost o zi foarte emoționantă. Nu doar o zi, ci un an, pentru că știam că va veni. Întotdeauna am fost foarte conectată și am iubit întotdeauna brandul. Pentru mine, a fost dincolo de o relație de muncă: Am simțit că fac parte din familia mea și din viața mea.”, a spus Adriana Lima pentru Fashionista.