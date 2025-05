Motivul pentru care Mădălina Ghenea lipsește de la Festivalul de Film de la Cannes: „Viața are premierele ei”

Între 13 și 24 mai 2025 are loc cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Mădălina Ghenea a obișnuit deja publicul ca în fiecare an să își facă apariția pe covorul roșu și să impresioneze cu ținutele ei elegante și rafinate. Cu toate acestea, în acest an, actrița nu va lua parte la evenimentul grandios și a explicat care este motivul.

De ce lipsește Mădălina Ghenea de la Festivalul de Film de la Cannes

Mădălina Ghenea a dezvăluit că anul acesta lipsește de la Festivalul de Film de la Cannes dintr-un motiv întemeiat. Actrița nu este prezentă la eveniment din cauza faptului că fiica ei, Charlotte, se confruntă cu probleme de sănătate.

„Nu merg la Cannes anul acesta. Fiica mea are febră 40, tremură și vomită. Este și ziua de naștere a mamei mele. Așa că, în loc de covoare roșii, sunt înfășurată în prosoape, medicamente și o durere de inimă. Viața are premierele ei – doar că nu cele glamouroase”, a spus Mădălina Ghenea pe Instagram.

Mădălina Ghenea, dedicație de la Robbie Williams

Recent, Mădălina Ghenea și Robbie Williams au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Cei doi au fost prezenți la o petrecere exclusivistă, iar celebrul artist s-a așezat în genunchi în fața actriței și i-a făcut o dedicație în fața tuturor persoanelor care erau la eveniment.

Mădălina Ghenea și Robbie Williams au fost invitați la o petrecere organizată de către Leonardo Maria Del Vecchio, unul dintre cei șase copii ai lui Leonardo Del Vecchio, fostul președinte al companiei EssilorLuxottica, cea mai mare firmă de ochelari din lume, conform Forbes. Leonardo Maria Del Vecchio lucrează ca director de strategie pentru EssilorLuxottica și este CEO-ul retailerului de ochelari de vedere Salmoiraghi & Viganò, companie pe care EssilorLuxottica a achiziționat-o în anul 2016.

Robbie Williams a susținut un recital la petrecerea organizată de Leonardo Del Vecchio și a invitat-o alături de el pe Mădălina Ghenea. La un moment dat, cântărețul s-a așezat în genunchi, a cântat în fața ei și i-a oferit un trandafir roșu. Actrița a împărtășit pe rețelele de socializare câteva cadre cu acest moment spectaculos. Cei doi au fost vedetele serii și cu siguranță i-au impresionat pe toți cei prezenți.

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre carieră

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.

