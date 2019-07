Motivul pentru care Brad Pitt nu își va face cont de Instagram prea curând

Brad Pitt a fost prezent la premiera filmului mult așteptat de întreaga planetă, și anume, Once Upon a Time in Hollywood, unde i s-au pus câteva întrebări despre rolul pe care îl interpretează, dar și aspecte mai personale, precum decizia de a nu avea un cont de Instagram. „Nu se va întâmpla niciodată. Ei bine, niciodată nu spun niciodată. Viața mea este destul de bună fără. Nu văd sensul”, a declarat actorul.

Ei bine, viața lui Brad Pitt, este, într-adevăr, destul de bună fără rețele sociale, având în vedere că se numără printre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood. Noul film al lui Quentin Tarantino ni-l prezintă pe Brad în rolul unui actor de televiziune care, alături de dublura lui (interpretată de Leonardo DiCaprio) pornesc în căutarea succesului în ultimii ani ai erei de aur a Hollywood-ului.

Întrebat cum s-a simțit să facă parte din ultimul proiect al lui Quentin Tarantino, Brad a avut numai cuvinte de admirație la adresa regizorului: „Are o dragoste nemărginită pentru realizarea filmelor. Păstrează un aer natural pe platoul de filmare, oamenii sunt fericiți că se află acolo. Este o adevărată plăcere.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro