Motivul pentru care Ana Morodan a ajuns la spital. Ce a povestit creatoarea de conținut: „O lună cu peripeții…”

Ana Morodan a fost supusă controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură care s-a prelungit, după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. De asemenea, împotriva ei au fost întocmite trei dosare penale pentru trei infracțiuni distincte: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Ana Morodan a fost trimisă, recent, în judecată pentru trei capete de acuzare: pentru refuz de prelevare a probelor biologice, conducere sub influența substanțelor psihoactive și conducere cu permisul suspendat.

În ultimele săptămâni, Ana Morodan a reapărut pe rețelele de socializare cu postări și povești, semn că și-a reluat activitatea de dinainte, încercând să facă față momentului dificil până la confruntarea cu consecințele legale ale acțiunilor sale.

Creatoarea de conținut a povestit pe rețelele de socializare că a ajuns la spital după ce s-a accidentat, căzând de pe o scară, lucru care i-a cauzat dureri mari la un picior. După vizita la spital, diagnosticul medicilor nu a fost deloc unul favorabil: ruptură de ligament.

„Noah… am alunecat pe o scară, mi-am rupt ligamentul (…) Și eu marți eram programată să mă urc pe munte. Exclus. Hai acum, închide și deschide-mi portiera”, a spus Morodan, pe Instagram, dezvăluind că acum se deplasează cu ajutorul unor cârje.

În cadrul unui interviu, Ana Morodan a declarat că în acest moment se simte bine și se bucură de o perioadă de liniște cum nu a avut parte de când și-a început cariera în domeniul online.

„Eu sunt foarte bine, sunt super ok. Sunt foarte bine așa cu mine. Mi se pare că am o liniște extraordinară în viață, pe care nu am avut-o niciodată. Mă simt așa pentru că mi-am permis să stau lunile astea. Am muncit foarte mult înainte, probabil m-am jucat și cu sănătatea din cauza asta, dar am muncit și mi-am permis să zic că nu mai fac nimic”, a declarat Ana Morodan pentru Playtech Știri.