Miley Cyrus și iubita ei, Kaitlynn Carter, în ținute asortate pe străzile din New York

Un lucru este sigur: Miley Cyrus și iubita ei, Kaitlynn Carter, formează un cuplu foarte stylish!

Cântăreața și iubita ei au fost fotografiate de paparazzi în timpul unei ieșiri la un restaurant din New York, cele două purtnd ținute negre, dar asortate. Miley, în vârstă de 26 de ani, a arătat șic într-o ținută compusă dintr-un top, blazer oversized și pantaloni, accesorizată cu ochelari de soare și coliere metalice. Kaitlynn Carter a purtat un top negru, blazer și fustă scurtă din piele, în aceeași nuanță, accesorizate cu sandale și un clutch cu accente metalice.

Carter și Cyrus au petrecut foarte mult timp împreună în ultima vreme, primele imagini cu ele sărutându-se apărând în urmă cu câteva săptămâni, în timp ce se aflau în vacanță în Italia. Miley Cyrus se află în plin proces de divorț de Liam Hemsworth, iar Kaitlynn Carter s-a despărțit recent de Brody Jenner.

Zilele trecute, Miley scria pe contul ei de Twitter faptul că nu infidelitatea a pus capăt căsniciei dintre ea și Liam. „Adevărul este că, din momentul în care Liam și cu mine ne-am împăcat, mi-am luat un angajament. Nu există secrete pe care să le ascund. Am învățat din fiecare experiență pe care am trăit-o. Nu sunt perfectă, nu vreau să fiu, este plictisitor. Am crescut în fața voastră, dar ceea ce vreau să spun este că M-AM MATURIZAT. Îmi asum o mulțime de lucruri, dar refuz să cred că mariajul meu s-a sfârșit din cauza infidelității. Eu și Liam am fost împreună zece ani, însă în acest punct am făcut o alegere sănătoasă pentru mine pentru a-mi lăsa în spate trecutul. Nu sunt o mincinoasă, sunt simplă, dar într-un punct diferit al vieții față de cum eram în adolescență.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

