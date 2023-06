Mesajul transmis de Mihai Morar pentru gemenele lui, Mara și Cezara, care au terminat clasa a VIII-a

Mihai Morar are toate motivele să fie un tată mândru. Gemenele lui au terminat recent clasa a VIII-a, iar momentul a fost marcat de către prezentatorul de la Radio ZU cu un mesaj emoționant.

Pe contul personal de Instagram, Mihai Morar a transmis un mesaj special pentru gemenele lui care au încheiat o etapă importantă din educația lor. Mara și Cezara au mers la o școală privată din București. Postarea publicată pe rețelele de socializare de prezentatorul de la Radio ZU a fost însoțită de o serie de imagini de la festivitatea de absolvire.

Mihai Morar este căsătorit cu soția lui, Gabriela, de 17 ani și au împreună trei fete, pe gemenele Cezara și Mara și mezina familiei, Roua.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Mihai Morar a vorbit despre problemele din căsnicia cu Gabriela, dar și despre modul în care a început relația lor.

„Cele mai grele cumpene și adevăratele cumpene sunt cele când cineva drag, apropiat, are probleme de sănătate și în rest cred că au fost cumpene legate și de programul meu, știi, deși cred că e foarte greu să fi găsit un alt om decât Gabriela în lumea asta care să-mi înțeleagă programul și pasiunea, ceea ce mă înflăcărează pe mine. Ea a înțeles mai bine decât oricine care mi-e misiunea mea, a știut nu să stea deoparte, ci să aibă grijă ca eu să-mi fac bine treaba și ea să facă treaba noastră, adică visul nostru comun. Cred că am mai zis asta, că eu am fost în relația asta cu misiunea și Gabriela a fost cu viziunea legată de ce înseamnă familia, viața de familie”, a declarat Mihai Morar în interviul acordat VIVA! .

În ceea ce privește începutul relației celor doi, Mihai Morar a precizat că el a fost cel care a făcut primul pas.

„N-a făcut ea primul pas, eu am făcut primul pas, doar că, atunci când am făcut eu pasul, ea nu mi-a răspuns, adică s-a-ntâmplat când și-a dorit ea. Cum cred că, de altfel, se întâmplă în orice relație de tip bărbat-femeie. Cred că se întâmplă atunci când își doresc ele, dacă-și doresc ele și cam ce-și doresc ele. Și asta nu e rău, eu cred că femeia are ultimul cuvânt și ar trebui să-i lăsăm ultimul cuvânt, pentru că omul care duce practic relația mai departe, te duce pe tine mai departe, trebuie să aibă ultimul cuvânt dacă are și primul cuvânt”, a mai declarat el pentru sursa citată.