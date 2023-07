Mesajul emoționant transmis de Rona Hartner după ce a fost diagnosticată cu cancer în faza patru: "Din cauza metastazelor la creier..."

Rona Hartner trece printr-o perioadă foarte dificilă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Cunoscuta artistă a dezvăluit într-un interviu emoționant pentru Antena Stars că a fost din nou diagnosticată cu cancer, aflându-se în stadiul patru, cu metastaze. Vestea a șocat-o complet, iar acum este într-o fază de recuperare.

Cântăreața în vârstă de 50 de ani este tot timpul cu zâmbetul pe buze și s-a remarcat prin faptul că aduce veselia cu ea oriunde s-ar afla. Cu toate acestea, artista a dezvăluit recent că lucrurile nu merg tocmai bine în această perioadă. Într-o postare video pe rețelele de socializare, vedeta a povestit momentele cumplite prin care trece acum.

„Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu Eternity. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac. Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol”, a afirmat Rona Hartner într-un live transmis pe contul său de Facebook.

Artista a mărturisit că are încredere în recomandările medicilor și și-a rugat fanii să îi transmită gânduri bune.

„O să urmez ce îmi spune doctorul. Acum vrea să îmi facă imunoterapie, nu chimioterapie, nu citostatice. Imunoterapia e mult mai suportabilă. Încerc să mă împărtășesc în fiecare zi, să mă conectez la Autorul vieții. Încerc să mă împărtășesc și să am viața în mine. Poate Iisus va da la o parte boala, moartea, dacă asta e voința Lui. Boala nu este făcută pentru că Dumnezeu e supărat pe noi și ne pedepsește. Boala face parte dintr-o încercare a vieții pentru a ne face să activăm aceste forțe ale credinței. Prima oară m-a salvat (n.r. – Iisus). Poate mă mai salvează și de data aceasta. Poate ține boala în frâu. Așa că, rugați-vă să dispară. Viața e frumoasă!”, a mai spus Rona Hartner pe Facebook.

Rona Hartner a mărturisit și că nu mai are voie să conducă sau să urce scările singură din cauza metastazelor la creier.

„Aveam și eu niște planuri, niște concerte, niște proiecte de vacanță. Începând de acum nu mai am voie să conduc, din cauza metastazelor la creier, nu mai am voie să urc pe scenă, nu mai am voie să urc scările singură. Am voie să mă plimb în jurul casei vreo cinci kilometri pe zi, ca să se oxigeneze corpul, și am voie să stau în pat. E foarte puțin pentru un artist. În viața mea n-am avut așa program. (…) Nu mai am voie cu avionul. Când Dumnezeu îți ia forța, vrea să depinzi doar de forța Lui, iar momentele astea sunt rare. Nu mai e lupta ta, e lupta Lui. Lupta e mare. (…) Am un regim strict, fără nicio formă de zahăr. Îl rog pe Dumnezeu să fie forța mea. Spun asta pentru mai mulți oameni care nu știu cum să lupte la un moment dat. Am o pleiadă de doctori care se ocupă de mine. Lupta poate nu e a mea”, a mai spus Rona Hartner în postare.

Artista a apelat la mai mulți medici

Artista a dezvăluit că în ultimele două luni a început să tușească neîncetat și că a căutat ajutor medical în Franța. Cu toate acestea, niciun medic nu i-a oferit un diagnostic clar, așa că s-a întors în România, unde un specialist a identificat o pneumonie atipică. După investigații detaliate, diagnosticul dureros a fost pus: cancer în stadiul patru, cu metastaze.

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav”, a adăugat artista.

Chiar și în fața acestei lupte dificile, Rona Hartner rămâne puternică și hotărâtă să facă tot ce-i stă în putință pentru a lupta și a învinge boala. Cu sprijinul necondiționat al familiei, al prietenilor și al fanilor, vedeta speră că va depăși această perioadă dificilă și va reveni la activitățile care o fac fericită.

„M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în f aza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. (…) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, a mai spus vedeta.

