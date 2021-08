Mesajul emoționant pe care Virgil Ianțu l-a transmis partenerei sale de ziua ei de naștere

Virgil Ianțu și partenera sa, Roxana Alexandru, formează de mulți ani un cuplu și au împreună o fiică, pe nume Jasmina. Recent, prezentatorul TV i-a transmis partenerei sale un mesaj emoționant, de ziua ei de naștere.

Cu această ocazie, Virgil Ianțu i-a făcut o declarație de iubire superbă pe rețelele de socializare, însoțită și de o fotografie cu ei doi, într-o ipostază tandră. „Roxana mă face zilnic să mă simt cel mai norocos om din lume. La mulți ani și să te ții tot așa de tânără și de frumoasă până la adânci bătrâneți. Ale tale că ale mele au început demult”, a scris prezentatorul TV pe Instagram.

Virgil Ianțu are o comunicare deschisă cu fiica sa, Jasmina, și a vorbit cu mai multe ocazii despre cât de bine se înțelege cu ea, dar și despre viața de familie.

În ciuda faptului că prezentatorul TV și partenera sa au o relație de 18 ani și foarte mulți se întreabă când vor face pasul cel mare, Virgil Ianțu a dezvăluit în trecut, în cadrul unui interviu pentru life.ro care este motivul pentru care nu s-a căsătorit cu Roxana, mama fiicei sale, Jasmina. „Ea ştie, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar… (…) S-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot şi l-am întrebat cum putem face ca în faţa lui Dumnezeu să ne cununăm? El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că aşa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru şi nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi şi Padre nu stă un funcţionar public şi o foaie din asta… Aşa e de când e lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ştampilă şi cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în faţa lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l minţim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea.

Tatăl meu a fost preot, eu respect regulile, dar mă gândeam că există totuşi o variantă doar pentru sufletul nostru. Nu există şi eu cred că ar trebui reglementată. Nu vreau să stau după acte. Urăsc actele. Dacă nu ar exista contract, din punctul meu de vedere, ar fi perfect: Ce am zis că facem? Asta facem şi ne dăm mâna. Punct. Şi înregistrăm, că mai uiţi. Ar fi suficient”, a precizat la vremea respectivă Virgil Ianțu pentru sursa citată anterior.

