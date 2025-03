Melania Trump, discurs public rar în calitate de Primă Doamnă a Statelor Unite. A tras un semnal de alarmă asupra pericolelor pornografiei din răzbunare

Melania Trump a făcut recent primele declarații publice în calitate de Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, luând poziție împotriva pornografiei din răzbunare și a imaginilor false generate de inteligența artificială. Conform DailyMail.com, Melania Trump i-a acuzat pe democrați de lipsă de implicare în susținerea acestui demers.

„Mă așteptam să văd mai mulți lideri democrați alături de noi astăzi pentru a aborda această problemă serioasă. Cu siguranță, ca adulți, putem pune pe primul loc copiii Americii înaintea politicii partizane”, a declarat Melania Trump.

Reprezentantul democrat Ro Khanna din California a fost singurul legislator democrat prezent la eveniment, care a avut loc în clădirea Capitoliului din SUA.

Melania Trump a folosit, de asemenea, întâlnirea pentru a relansa inițiativa sa, Be Best.

„În lumea de astăzi, condusă de inteligența artificială, amenințarea la adresa confidențialității este alarmant de mare. Ca Primă Doamnă, angajamentul meu față de inițiativa Be Best evidențiază importanța siguranței online. Într-o eră în care interacțiunile digitale fac parte integrantă din viața de zi cu zi, este imperativ să protejăm copiii de comportamente răutăcioase și dureroase din mediul online.”

Senatorul republican Ted Cruz a condus masa rotundă, iar Prima Doamnă a ascultat poveștile unor adolescente care au fost victime ale pornografiei false online generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit DailyMail.com, Cruz a susținut Legea Take It Down, care sporește protecția pentru victimele distribuției fără consimțământ a imaginilor intime, cunoscută sub numele de „pornografie din răzbunare', și care include și conținutul generat de inteligența artificială, cunoscut sub numele de deepfake porn. Legea cere, de asemenea, site-urilor web să depună eforturi rezonabile pentru a șterge imaginile în termen de 48 de ore de la depunerea unei plângeri.

Una dintre victime, Elliston Berry, a povestit în cadrul evenimentului că avea doar 14 ani când un coleg de clasă a folosit inteligența artificială pentru a edita o fotografie de pe rețelele sociale, transformând-o într-o fotografie nud.

„Aveam 14 ani când am fost umilită pe toate rețelele sociale. Am venit aici astăzi nu doar pentru a susține acest proiect de lege, ci și pentru a lupta pentru mulți alți supraviețuitori. Este cu adevărat încurajator să știu că vocea mea este auzită, dând speranță nu doar mie, ci și tuturor celor afectați de această problemă. Este uimitor cum o situație atât de cumplită s-a transformat în ceva pozitiv”, a adăugat ea.

Soția lui Donald Trump s-a alăturat celorlalți din sală, aplaudând-o pe Elliston.

Ce planuri are Melania Trump în următoarea perioadă

Recent, mai multe surse au vorbit despre planurile pe care le are în următoarea perioadă Melania Trump, în calitate de Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii.

„Nu va fi niciodată o Primă Doamnă tradițională. Asta nu este cine este ea”, a declarat pentru publicație o sursă politică din Miami, adăugând că Melania are „propriile idei despre ceea ce vrea să facă.”

Se pare că Melania lucrează în prezent la „proiectele ei personale”, inclusiv la documentarul Amazon despre viața ei.

„Melania a fost ocupată cu filmările documentarului său, care au avut loc în mai multe locații, inclusiv la Casa Albă”, a declarat sursa pentru People.

O persoană apropiată Melaniei a menționat că absența acesteia de la mai multe apariții politice ale lui Donald nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece își împarte timpul între Washington D.C., New York City și reședința cuplului de la Mar-a-Lago, în Palm Beach, Florida.

„[Donald și Melania] locuiesc amândoi la Mar-a-Lago și au spații de locuit și la Casa Albă. Dar ea își trăiește propria viață și i se alătură atunci când consideră potrivit, în oricare dintre cele două locuri.”

Prima doamnă, de obicei, „stă retrasă” atunci când se află în Palm Beach, deși participă „ocazional” la cină alături de Donald, a mai spus sursa.

Foto: Hepta

