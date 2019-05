Meghan Markle vorbește despre importanța educației într-un video înregistrat cu puțin timp înainte de a naște

Ducesa de Sussex a apărut în cadrul Galei CAMFED „Education Is Everything” care a avut loc joi la New York prin intermediul unui mesaj înregistrat. Organizația The Campaign for Female Education se află sub patronajul Ducesei de Sussex în calitatea ei de vicepreședinte al The Queen’s Commonwealth Trust și scopul acesteia este de „a rupe ciclul de sărăcie și inegalitate din Africa rurală prin educarea tinerelor și investirea în oportunități economice și educative pentru tinerele fete”.

„Așa cum am spus și de Ziua Internațională a Femeii, o fată care este educată devine o femeie care este influentă”, spune Ducesa în mesajul adresat celor prezenți la eveniment, mesaj pe care îl poți vedea și tu mai jos.

Duchess Meghan recorded a message for guests at @Camfeds #EducationChangesEverything Gala in New York this evening, May 9. A girl who is educated becomes a woman who is influential,' she said for the #Camfed25 event (which @AnnieLennox was honoured at). pic.twitter.com/FCzx14A2W6

