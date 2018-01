Meghan Markle a dezvăluit un secret interesant despre Prințul Harry

Meghan Markle, logodnica Prințului Harry, a dezvăluit lumii întregi un secret foarte interesant (și foarte îmbucurător) despre viitorul ei soț.

Meghan, ea însăși o activistă convinsă pentru drepturile femeilor, a dezvăluit că și Prințul Harry este feminist.

În timpul celei de-a treia ocazie publică în care cei doi au apărut împreună, în Cardiff, acum o zi, Meghan Markle a fost intervievată de un reporter al publicației The Sun.

Acesta a încărcat fragmentul de video în care Meghan Markle confirmă că Prințul Harry este un feminist convins pe Twitter.

It’s official – Prince Harry is a feminist, Meghan Markle revealed today. Jessica Phillips, 23, told Meghan she loved having a feminist in the Royal Family. pic.twitter.com/Ve2jguL5Yi

— Jack Royston (@Jack_Royston) January 18, 2018