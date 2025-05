Mario Fresh, imagini din vacanța cu noua iubită. Artistul a fost însoțit și de familia lui

După o relație de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh pare că a găsit din nou echilibrul emoțional și fericirea. Artistul a fost surprins într-o ipostază tandră alături de noua lui parteneră, Miruna, într-o vacanță de familie în Dubai, unde au fost însoțiți și de părinții lui.

Călătoria nu a fost doar un răgaz romantic sub soarele Orientului Mijlociu, ci și un moment important pentru artist. Mario a ales să o introducă oficial pe Miruna în familie. Tânăra, studentă la medicină, a fost primită cu căldură de cei apropiați cântărețului, semn că relația capătă profunzime și stabilitate.

Mai mult, sora artistului locuiește în Dubai, astfel că întreaga familie a fost prezentă, transformând această escapadă într-un prilej de consolidare a noii legături. În ciuda valului de comentarii care a urmat despărțirii de Alexia, atât Mario, cât și fosta sa iubită au ales să meargă mai departe. Iar acum, artistul nu se mai ascunde și își exprimă afecțiunea față de Miruna cu naturalețe, lăsând să se întrevadă începutul unui nou capitol din viața sa personală.

Ba mai mult, cei doi nu ezită să apară în postările fiecăruia de social media, spre bucuria fanilor.

Invitat în cadrul unui podcast, Mario Fresh a vorbit cu sinceritate despre viața lui sentimentală din prezent, în contextul în care a fost întrebat despre cum privește el relațiile sănătoase. Artistul a ținut să precizeze faptul că în acest moment nu este implicat într-o poveste de dragoste.

În toamna anului 2024, vestea despărțirii dintre Mario Fresh și Alexia Eram a devenit publică. La momentul respectiv, artistul a simțit nevoia să clarifice situația și a transmis un mesaj sincer pe rețelele de socializare.

Deși Alexia Eram a ales să nu comenteze pe marginea despărțirii, Mario Fresh a revenit asupra subiectului în fața fanilor săi, într-un moment de sinceritate, pe scenă. În mijlocul concertului, artistul a interacționat cu publicul, întrebând:

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?” Apoi, a continuat mărturisind că despărțirea de fosta sa iubită a avut un impact puternic asupra sa, reflectându-se în muzica sa: „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separate, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință.”