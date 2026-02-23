Mario Fresh, declarație neașteptată despre Theo Rose: „A plecat și am suferit două luni”

Mario Fresh a făcut o mărturisire neașteptată despre Theo Rose, artista pe care o cunoaște din copilărie.

Mario Fresh a făcut recent dezvăluiri inedite despre prima sa iubire, chiar dacă acum lucrurile au luat o altă întorsătură în viața lui personală. Invitat la Radio Impuls împreună cu Theo Rose pentru promovarea noii lor piese „Cât 10”, artistul a rememorat perioada adolescenței, când sentimentele lui pentru solistă erau mai mult decât simple simpatii.

Mario Fresh, despre relația cu Theo Rose

Întrebat de Ramona Dumitrescu dacă i-a plăcut vreodată Theo mai mult decât prietenesc, Mario Fresh a răspuns fără rețineri:

„Foarte! Foarte! A fost la mine acasă și-a mâncat pizza. Aveam 13 ani eu și ea avea 15, nu? Mă gândeam cum să fac să o pup. Și n-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Am mai vorbit, dar ea nu mă băga în seamă pentru că ea voia să vorbească cu un băiat de 16 ani, nu de 13.”

Theo Rose a completat amintirile lui Mario, povestind despre momentul în care a vizitat mini studioul lui din Iași.

„Eu aveam dragostele mele toate de la vârsta aia. Dar îmi aduc aminte că atunci când am fost la Mario în Iași, el deja făcea un soi de producție pe calculatorul lui acasă și avea un mini studio acolo. Și-am cântat împreună o piesă de la Kamelia și Eli”, a spus solista, readucând în prim-plan nostalgia acelor zile.

Mario Fresh a adăugat cu zâmbetul pe buze: „Și ție-ți ardea de cântat și eu voiam să te pup. N-am avut o secundă tupeu și acuma suntem împăcați.”

Momentul a demonstrat că, deși adolescența poate fi plină de emoții intense și neîmpărtășite, legăturile create atunci pot rămâne amintiri dragi și chiar inspirație pentru colaborări viitoare.

În prezent, viața personală a celor doi a evoluat semnificativ. Theo Rose este căsătorită cu Anghel Damian și împreună au un fiu, Sasha Ioan, în vârstă de doi ani și jumătate. Anterior, artista a format un cuplu timp de cinci ani cu Alex Leonte. Mario Fresh, pe de altă parte, se iubește cu Miruna Gavrilă, studentă la Medicină, după ce anterior a avut o relație de opt ani cu Alexia Eram.

Deși în trecut Mario Fresh obișnuia să fie mai deschis în privința vieții personale, actuala relație este tratată cu mai multă discreție. Cei doi preferă să nu se expună prea mult, iar aparițiile publice sunt mai rare și atent dozate. Totuși, după ce iubita lui a încheiat studiile universitare, cei doi profită din plin de timpul liber pentru a explora împreună locuri exotice.

De ce a apelat artistul la terapie

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Mario Fresh a vorbit despre momentul în care a ajuns la psiholog și a făcut terapie. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproximativ trei ani, pe când Mario încă forma un cuplu cu fiica Andreei Esca, Alexia Eram, de care s-a despărțit la finalul anului 2024.

„Am avut o perioadă în care nu prea mă înțelegeam cu mine deloc. Acum vreo 3-4 ani. Și chiar am făcut și terapie. Și m-a liniștit foarte mult. I-am povestit omului exact ce simțeam, ce probleme mă apăsau… și am încercat să găsesc o soluție de rezolvare. A fost super bine. La noi, în România, oamenii încă râd dacă te aud că ai niște probleme și trebuie să mergi la psiholog. Oameni buni, dacă aveți probleme pe interior și vă macină ceva, credeți-mă că este singura scăpare, cea mai rapidă și cea mai benefică pentru sufletul vostru”, a povestit artistul.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
