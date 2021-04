Autoarea celebrelor cărți de (re)organizare a spațiului personal, Marie Kondo, a devenit mamă pentru a treia oară!

În vârstă de 36 de ani, aceasta a adus pe lume un băiețel, împărtășind vestea cu urmăritorii ei de pe Instagram. „Avem un băiețel! Sunt fericită până peste cap să aduc acest ghemotoc de bucurie în familia noastră. Suntem foarte bine”, a spus Marie în postarea de pe contul său personal, adăugând și o fotografie cu micuțul alături de una dintre surorile lui.

„Acum vine partea amuzantă – să petrecem timpul cu micuțul nostru”, a mai scris autoarea Marie Kondo, care își anunțase cea de-a treia sarcină în ianuarie. Ea și soțul ei, Takumi Kawahara, cu care s-a căsătorit încă din 2012, mai au împreună două fetițe – Satsuki și Miko.

Vestea sosirii pe lume a băiețelului vine la 5 săptămâni după ce Marie Kondo anunțase că din această vară va avea un nou serial pe Netflix, intitulat Sparking Joy. „În această emisiune, merg mai departe cu sfaturile mele pentru a vă arăta cum magia curățeniei și organizării ne poate transforma comunitățile. Abia aștept să vedeți!”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

Bestseller-ul The Life Changing Magic of Tidying Up al lui Marie Kondo s-a bucurat deja de o ecranizare Netflix cu același nume, în 2019 – autoarea conduce de asemenea brandul KonMari.

Marie Kondo a mai vorbit în trecut și despre experiența de a fi părinte – mai precis, despre cum a renunțat la perfecționism și cum reacționează atunci când fetițele ei exagerează cu furia și supărările. „Îmi iau timpul meu și ascult. Odată ce s-au calmat, le întreb ce le deranjează, concret, pentru a le da încredere că înțeleg”, a povestit Marie într-un interviu mai vechi cu publicația People. „Le spun: „Deci asta te-a întristat” sau „Asta e ceea ce nu ți-a plăcut.” Încerc să le prețuiesc sentimentele.”

„E normal pentru copii să aibă accese de furie – când le au, le au!”, concluzionează autoarea, mărturisind că haosul e și el parte din viața de părinte.

