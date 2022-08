Lourdes Leon, fiica Madonnei, apariție spectaculoasă în costum de baie

Lourdes Leon se bucură de o vacanță pe cinste în Italia, alături de familia și de prietenii săi. Tânăra în vârstă de 25 de ani a fost surprinsă pe o barcă în Sicilia, relaxându-se alături de mama ei, Madonna, dar și de frații și amici săi.

Chiar dacă era vorba doar de o zi de plajă, Lourdes a avut o apariție extrem de chic, alegând să poarte un costum de baie în două piese, în culori pastel.

În ceea ce privește accesorizarea, tânăra a optat pentru o bască croșetată, în nuanțe de alb și de roz și o eșarfă multicoloră, pe care și-a legat-o în jurul taliei.

Madonna, în schimb, a ales să nu își dezvăluie prea mult trupul, purtând un top alb cu mânecă lungă, un sarong, o pălărie imensă și o pereche de ochelari de soare.

Într-un interviu pe care l-a acordat anul trecut publicației Interview Magazine, Lourdes Leon a vorbit cu sinceritate despre relația cu mama sa, Madonna. Tânăra în vârstă de 24 de ani a declarat că imediat după terminarea liceului a încercat să își câștige independența financiară pentru a scăpa de mama sa „obsedată de control.”

„Cred că mama mea i-a văzut pe copiii celorlalte celebrități și și-a spus: ‘Copiii mei nu vor fi așa.’ Totodată, mi se pare că dacă părinții tăi îți plătesc lucrurile, asta le oferă un avantaj asupra ta. Mama mea e obsedată de control și mi-a controlat toată viața. A trebuit să fiu complet independentă imediat cum am terminat liceul.”

De asemenea, într-un alt interviu acordat pentru Vogue, Lourdes Leon a mărturisit că și-a plătit singură taxa pentru facultate și că trăiește în Brooklyn, departe de glam-ul Hollywood-ului. Aceasta a mai declarat și că o admiră profund pe mama ei pentru etica sa de muncă și pentru modul în care reușește să inspire femeile din întreaga lume.

„E probabil cea mai muncitoare persoană pe care am văzut-o vreodată. Nu am moștenit asta de la ea, din păcate. Am moștenit dorința de a fi în control, dar nu etica sa de muncă.”