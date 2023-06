Lili Sandu, declarații neașteptate despre relația cu logodnicul ei, Silviu Țolu: "Există ispite..."

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Lili Sandu și Silviu Țolu au fost invitați în podcast-ul lui Jorge și au vorbit despre provocările cu care se confruntă în relația de cuplu.

Lili Sandu a vorbit și despre diferența de vârstă de 12 ani dintre ea și partenerul ei de cuplu.

„Mentalitatea din România, stereotipul societății este că ‘Doamne ferește! Cu copil ăla ți-ai găsit? Nu mai erau bărbați?’ Măi, așa a fost să fie! Băi, iubirea nu are vârstă!”, a spus artista.

Într-un interviu recent, Lili Sandu a dezvăluit că îl consideră pe Silviu Țolu ca fiind soțul ei, chiar dacă nu au oficiat încă relația la starea civilă. Vedeta a explicat și motivul pentru care nu au făcut încă acest pas, deși în urmă cu ceva timp plănuiau nunta.

Lili Sandu a declarat că ea și partenerul ei nu au crezut niciodată că fericirea stă într-un act oficial. Ea a dezvăluit că nunta lor a fost planificată înainte de pandemie, însă au fost nevoiți să o amâne. În prezent, căsătoria nu mai este o prioritate pentru ei și sunt fericiți pentru că sunt împreună. Potrivit declarațiilor lui Lili Sandu, ceea ce contează cel mai mult este că au o familie unită și fericită, iar relația lor se bazează pe iubire, grijă și respect, ceea ce face ca aceasta să fie sănătoasă și de lungă durată.

„Niciodată nu am crezut că fericirea stă într-o hârtie. Noi aveam nunta planificată înainte de pandemie, iar apoi am fost nevoiți să o amânăm. În momentul prezent, aceasta nu mai reprezintă o prioritate. Faptul că suntem împreună este tot ce contează. Avem o familie unită și fericită, iar iubirea, grija purtată unul altuia și respectul stau la baza unei relații frumoase, sănătoase și de lungă durată”, a declarat Lili Sandu pentru Ego.ro .

Relația dintre Lili Sandu și Silviu Țolu a suferit schimbări majore după ce au devenit părinți, a dezvăluit vedeta. Cu toate acestea, prezentatoarea TV a mărturisit că este de părere că acest lucru se întâmplă și în cazul altor cupluri.

„Ca în orice altă relație, s-au produs transformări și schimbări și în relația noastră de cuplu odată ce am devenit părinți. Deși poveștile și spusele oamenilor par a fi numai lapte și miere, realitatea este una diferită. Cred că toate cuplurile se ciocnesc de distanțarea intimă, în special în primul an de când au devenit părinți. Însă după ce familia prinde contur și lucrurile se așază înapoi la locul lor, există o reconectare. Noi am reușit să ne regăsim rapid și să ne obișnuim cu noul nostru rol”, a adăugat Lili Sandu pentru sursa menționată.