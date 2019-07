Lili Reinhart și Cole Sprouse, actorii din serialul „Riverdale” s-au despărțit

Lili Reinhart și Cole Sprouse, cei doi actori din serialul Riverdale, s-au despărțit, acest lucru fiind anunțat inițial de publicația The Sun.

„Lili și Cole s-au despărțit la începutul acestei veri. Ei nu locuiesc împreună sezonul acesta”, a declarat o sursă pentru E! News. „Cei doi au intenționat să păstreze distanța unul față de celălalt, însă acum că se filmează din nou pentru Riverdale, ei lucrează din nou împreună și se înțeleg mai bine”, a adăugat aceeași sursă.

Vestea i-a șocat pe fanii cuplului, mai ales că Lili și Cole au participat împreună la Comic-Con în San Diego și chiar păreau că se simt foarte bine, actrița postând ieri și numeroase imagini pe Instagram Stories.

Nimeni nu știe dacă cei doi se vor împăca, însă aceeași sursă a declarat că orice este posibil. „În acest moment este neclar cum stau lucrurile, însă este posibil ca ei să se împace.”

Lili Reinhart și Cole Sprouse au început să formeze un cuplu în iulie 2017, cei doi fiind văzuți împreună la Comic-Con. Cei doi nu au vorbit însă despre relația lor, prima lor apariție oficială împreună având loc la Gala MET în 2018. Ulterior, aceștia au început să posteze fotografii împreună și să vorbească despre relație în interviuri.

Recent, Cole Sprouse a vorbit despre cel mai romantic lucru făcut pentru iubita lui, Lili Reinhart.

„Îmi place ideea de road-trip întâlnire. Am luat-o pe iubita mea la o întâlnire unde am condus până la acest loc în Canada și am surprins-o cu o aventură într-un balon cu aer cald, a fost destul de distractiv”, a declarat el pentru o publicație internațională.

Foto: Hepta

