Liam Hemsworth și-ar dori „10, 15, poate 20 de copii” cu Miley Cyrus

Liam Hemsworth a vorbit despre relația cu Miley Cyrus într-un interviu recent pentru GQ Australia, actorul dezvăluind că el și soția lui vor avea cândva o familie a lor, probabil atunci când nu vor avea atâția câini de care trebuie să aibă grijă.

„Nu ai putea aduce un bebeluș în casa noastră în acest moment. Dar într-o zi, ne vom da seama când e momentul potrivit. Acum? Nu este momentul.”

Având în vedere ce planuri are Liam Hemsworth, el și Miley probabil iau în calcul și o schimbare a locuinței, actorul glumind spunând că și-ar dori „10, 15, poate 20 de copii”.

Miley Cyrus a confirmat în decembrie că ea și Liam Hemsworth s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete în Franklin, Tennesse, după aproape 10 ani de relație, în care cei doi au avut și despărțiri.

„Amândoi iubesc copiii, însă nu se grăbesc să-și formeze o familie”, a declarat o sursă pentru People în trecut. Numeroase zvonuri despre o posibilă sarcină au apărut recent, însă Miley a postat un mesaj pe Twitter, spunând că nu este însărcinată.

Im not Egg-xpecting' but its Egg-celent' to hear everyone is so Happy For Us' …. were happy for us too! Egg-cited' for this next chapter in our lives…. Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz

