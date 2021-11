Lavinia Pîrva a apelat din nou la medicul estetician. Ce procedură a făcut cântăreața

Lavinia Pîrva a dezvăluit pe rețelele de socializare că a apelat din nou la medicul estetician, însă a ținut să precizeze că nu este vorba despre o intervenție chirurgicală majoră, ci doar de o procedură cosmetică și anume lip stripping, intervenție de remodelare a buzelor.

„Nu este operație estetică, ci efectiv este o tehnică nouă. Medicul meu estetician știe exact cum să aplice aceste benzi astfel încât să obțineți forma buzelor dorită”, a scris Lavinia Pîrva pe rețelele de socializare.

În luna iunie a anului trecut, artista a recunoscut că a apelat la o intervenție estetică la nivelul bustului. În trecut, Lavinia Pîrva a fost acuzată că a exagerat cu operațiile estetice, însă artista a ținut să clarifice acest lucru. „În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. Însă pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată față de oamenii care mă apreciază și sunt alături mine, să explic această schimbare de imagine!”, spunea artista în decembrie 2019.

Artista declara atunci că nu are nicio operație estetică, însă nu excludea ideea de a-și face. „În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am facut publice de fiecare dată!”

„În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze. Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă acealași lucru!”, spunea Lavinia Pîrva pe Instagram.

Foto: Instagram

