Lady Gaga și Bradley Cooper ar putea forma din nou un cuplu pe marile ecrane

De la lansarea filmului A star Is Born, fanii lui Lady Gaga și ai lui Bradley Cooper au sperat să îi vadă din nou împreună pe aceștia pe marile ecrane.

Potrivit HollywoodLife, acest lucru s-ar putea întâmpla foarte curând, însă nu exact cum și-ar imagina fanii. O sursă apropiată a declarat că cei doi actori ar putea face parte din distribuția următoarei părți din franciza Guardians of the Galaxy.

„Există o posibilitate foarte mare ca Lady Gaga și Bradley să lucreze din nou împreună pentru Guardians of the Galaxy 3. Doar câteva nume din distribuție au fost publicate, însă potrivit mai multor zvonuri, Bradley va relua rolul lui Rocker Raccon, iar Gaga va fi cea care va juca rolul iubitei acestuia. Personajele celor doi sunt animate, însă este în continuare ne entuziasmăm. Fanii îi vor împreună, iar toata lumea va recunoaște că ei sunt un fel de aur pentru box office, așadar este posibil ca acest lucru să se întâmple”, a declarat această sursă.

Până acum reprezentanții celor doi nu au comentat aceste informații, iar fanii nu ar trebui să se aștepte ca Lady Gaga și Bradley Cooper să cânte din nou piese din filmul A Star is Born. „Bradley și Lady Gaga realizează că A Star is Born a fost un moment unic și foarte special și nu vor uita niciodată prestația lor, mai ales cea de la Oscar, însă nu plănuiesc să cânte din nou, deoarece nu vor să afecteze succesul și istoria pe care au făcut-o cu această melodie”, a declarat o altă sursă.

Totodată, aceeași persoană a declarat că cei doi nu exclud o altă colaborare, însă nu vor mai cânta „Shallow”. Aceste declarații vin la scurt timp după ce organizatorul festivalului Glastonburry a negat că Lady Gaga și Bradley Cooper vor avea un moment special, în ciuda zvonurilor apărute în ultima perioadă.

Before this one gets out of control… the answer is no, that isnt happening. (Although you can watch the amazing A Star Is Born in our Pilton Palais cinema tent at 4.30pm on Friday.) https://t.co/vUovpJAZuM

— Emily Eavis (@emilyeavis) June 24, 2019