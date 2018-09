Lady Gaga & Bradley Cooper sunt protagoniștii imaginii zilei… dintr-un motiv foarte amuzant

Lady Gaga & Bradley Cooper se află la Veneția, la Festivalul de Film, pentru promovarea proiectului lor, pelicula A Star Is Born, în care ambii joacă și pe care Bradley Cooper a și regizat-o.

Și dacă nu ne-am fi mirat ca Lady Gaga să devină protagonista unor imagini virale (cu rochiile ei din carne, tocurile ei bizare, declarațiile ei îndrăznețe), iată că acum ambii artiști au devenit eroii unui șir nesfârșit de meme.

Dar de data aceasta motivul de amuzament care i-a făcut pe utilizatorii de social media să născocească povești pe tema unei fotografii care îi surprinde pe Lady Gaga & Bradley Cooper nu ține de acțiunile celor doi, ci dimpotrivă. După ce Gaga a dat tonul știrilor zilelor trecute – pentru că a purtat prima o geantă Celine din noua colecție a brand-ului, semnată de noul director creativ, Hedi Slimane; după ce a refuzat o umbrelă care nu se potrivea outfit-ului ei, supunându-și ținuta Valentino din pene vicisitudinilor vremii, și după ce a ajuns pe covorul roșu îmbrăcată foarte șic, într-o rochie de cocktail semnată de Jonathan Simkhai, cu picioarele atârnând peste bordul unei bărci, toată atenția publicului și a micilor monștri, fanii cântăreței, s-a mutat pe o întâmplare foarte simpatică.

Este vorba de o greșeală făcută de organizatorii conferinței de presă pe care au susținut-o Lady Gaga & Bradley Cooper, care au simțit nevoia să prescurteze numele actriței, transformându-l, pe o plăcuță pusă pe masa la care erau așezați cei doi în timpul conferinței, în 'L. Gaga'. Lucru care ar fi fost normal dacă acel 'L.' ar fi fost prescurtarea unui nume, ori toată numea știe că numele artistei este Stefani Germanotta și că nu există obiceiul ca un titlu (fie el și adoptat din proprie inițiativă) precum 'Lady' nu se prescurtează.

Așa se face că, în urma apariției imaginilor de la conferință, Lady Gaga & Bradley Cooper au devenit eroi pe Twitter și alte rețele de socializare, unde fanii au imaginat alte prescurtări la fel de hilare: 'M. Adonna', 'Q. Elizabeth' și 'M. Loaf' sunt printre preferatele noastre.

This reminds me of how the NYTimes used to insist on calling 50Cent "Mr. Cent."

— Heather Wood (@heatherkaywood) August 31, 2018