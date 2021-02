Kylie Minogue s-a logodit?

Există o serie de zvonuri potrivit cărora Kylie Minogue și iubitul ei, Paul Solomons, s-ar fi logodit. Mai multe persoane apropiate cuplului au confirmat aceste speculații, inclusiv mama vitregă a lui Paul Solomons, Gloria, care a fost contactată de Daily Mail.

„Este foarte drăguță, sunt încântată că sunt logodiți. Este foarte interesant. Dar, îmi pare rău, nu-ți mai pot spune mai multe, pentru că mi s-a spus să nu vorbesc. Îmi respect fiul și o respect prea mult pe Kylie ca să mai spun și alte detalii”, a spus mama vitregă a lui Paul Solomons, Gloria, pentru Daily Mail.

Zvonurile au început să prindă contur și după ce actrița Billie Piper a scris o rubrică în ELLE UK, în care l-a numit pe Paul „logodnicul lui Kylie Minogue.” Reprezentanții artistei au negat aceste zvonuri. „Nu este adevărat. Sunt fericiți așa cum sunt”, au spus ei pentru The Sun.

Kylie Minogue, în vârstă de 52 de ani, și Paul Solomons, în vârstă de 46 de ani, formează un cuplu din anul 2018. Cei doi și-au început relația la scurtă vreme după ce Kylie Minogue a anulat în 2017 logodna cu actorul britanic Joshua Sasse, după ce el ar fi fost surprins în mai multe ocazii în compania actriței Marta Milans.

În ultimele luni, cântăreața a preferat să păstreze discreția cu privire la relația ei. Nu este pentru prima dată când Kylie Minogue neagă zvonurile privind o logodnă. În septembrie anul trecut, ea a fost întrebat-o într-un interviu pentru The Sun dacă partenerul ei a cerut-o în căsătorie, după ce ar fi purtat un inel de logodnă. Și atunci ea a negat speculațiile.

Din 2001, Paul Solomons este director de creație la GQ și GQ Style. El a lucrat și la Marie Claire și are și o companie, Paul Solomons Design LTD. În cadrul Digital Magazine Awards din 2015, Paul a câștigat premiul „Designer Of The Year.”

