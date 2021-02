Eve, fiica lui Steve Jobs, a dezvăluit că are o relație. Cine este noul său iubit

Eve Jobs, fiica cea mică a lui Steve Jobs, a dezvăluit pe contul său de Instagram că are o relație cu Harry Hudson. Tânăra în vârstă de 22 de ani a postat mai multe poze în care se află în ipostaze tandre alături de Hudson. „Echipă” a fost mesajul care a însoțit cele patru fotografii realizate pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii.

Harry Hudson are 27 de ani, este cântăreț și compozitor, însă până acum a ajuns în atenția publicului mai degrabă prin aparițiile sale din cadrul reality show-ul Keeping Up with the Kardashians. Acesta este un prieten apropiat al surorilor Kardashian, iar de-a lungul timpului au existat chiar zvonuri că ar forma un cuplu cu Kourtney Kardashian.

Postarea făcută de Eve a atras o mulțime de aprecieri și de comentarii din partea fanilor săi, însă și din partea unor celebrități. „Cei mai buni oameni din întreaga lume” a fost comentariul lăsat de cântăreața Madison Beer.

La rândul său, și Harry Hudson a făcut publice pe contul său de Instagram mai multe imagini cu fiica cea mică a lui Steve Jobs, în care îi putem vedea pe cei doi sărutându-se la apus.

Eve și-a făcut debutul ca model în campania de iarnă a brand-ului de machiaj Glossier. Alături de ea, ca imagine a brand-ului pentru campania de iarnă se mai află actrița Sydney Sweeney, celebră pentru rolul din serialul Euphoria, și Naomi Smalls, cunoscută pentru apariția în emsiunea RuPauls Drag Race.

Atunci când nu pozează pentru campanii sau pentru a-și încânta fanii cu imagini inedite, Eve Jobs poate fi văzută destul de des la competiții de călărie și, mai mult de atât, câștigându-le. Eve Jobs se bucură de mare succes în acest domeniu, fiind considerată una dintre cele mai bune din lume. În 2019, conform publicației Horse Sport, Eve Jobs ocupa locul 5 din 1000 cei mai tineri participanți la competiții de călărie, sub 25 de ani.

