Kylie Jenner a atras atenția cu un inel masiv cu diamante la Festivalul de Film de la Santa Barbara

Kylie Jenner a strălucit la propriu în timp ce și-a susținut iubitul, Timothée Chalamet, la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara.

Vedeta de reality show și antreprenoarea în vârstă de 27 de ani a atras atenția cu un impresionant inel cu diamant tăiat pătrat și masiv, pe care l-a purtat pe degetul arătător, în timp ce participa la evenimentul de la Teatrul Arlington, marți, 11 februarie. Chalamet, în vârstă de 29 de ani, a fost onorat cu premiul Arlington Artist of the Year pentru rolul său principal în filmul A Complete Unknown despre Bob Dylan.

Pe lângă inelul spectaculos, Kylie a mai purtat un alt inel, puțin mai mic, dar tot de dimensiuni impresionante, pe degetul mic, așa cum se vede într-o fotografie detaliată a mâinii sale, postată pe Instagram Stories. Bijuteriile strălucitoare i-au scos în evidență manichiura sofisticată, într-o nuanță de roz-nude cu efect de ceață, și au contrastat perfect cu ținuta sa închisă la culoare, aleasă pentru festival.

Pentru a-l susține pe iubitul său, fondatoarea brandului Khy a optat pentru o rochie neagră simplă, pe care a împărtășit-o și cu urmăritorii săi pe Instagram Stories. Rochia avea un decolteu halter și o croială îndrăzneață, lăsând la vedere o parte subtilă a bustului ei.

În afară de accesoriile spectaculoase, Kylie Jenner și-a păstrat look-ul destul de minimalist, lăsându-și părul liber, coafat în bucle lejere, voluminoase și alegând un machiaj natural, cu un ruj nude și o ușoară tentă de blush roz.

La eveniment, Kylie Jenner a stat alături de Timothee Chalamet în timp ce urmăreau un montaj despre cariera actorului, înainte ca acesta să urce pe scenă pentru a-și primi premiul. Momentul a fost surprins într-o fotografie distribuită de SBIFF pe Instagram. Ulterior, ea l-a aplaudat entuziasmată în timp ce acesta accepta distincția, așa cum reiese din alte imagini de la festival.

