Relația dintre Timothee Chalamet și Kylie Jenner devine din ce în ce mai serioasă. Actorul este „implicat” în viața copiilor iubitei sale

Deși mulți nu le dădeau șanse, se pare că Timothee Chalamet și Kylie Jenner sunt cât se poate de îndrăgostiți. Potrivit unei surse apropiate, relația lor este extrem de serioasă, actorul fiind implicat în viața celor doi copii ai fondatoarei Kylie Cosmetics: Stormi, în vârstă de 6 ani, și Aire, în vârstă de 2 ani.

„Este implicat în viața copiilor ei și apreciază faptul că ei vor fi mereu prioritatea ei. El este apropiat de familia ei, iar ea este apropiată de familia lui”, a declarat o sursă pentru People.

Aceeași persoană a lăudat apoi relația celor doi, spunând că formează „un cuplu grozav' și că „toată lumea îi iubește împreună. Este o relație foarte serioasă, dar în același timp distractivă', a mai spus sursa pentru publicația People.

În plus, Timothee Chalamet, în vârstă de 28 de ani, și Kylie Jenner, de 27 de ani, au „reușit să găsească un echilibru bun între muncă și petrecerea timpului de calitate împreună.' Actorul filmează în prezent pentru viitorul său film, Marty Supreme, în New York City, în timp ce Kylie s-a aflat la Săptămâna Modei de la Paris.

Timothee Chalamet și Kylie Jenner și-au făcut publică relația în septembrie anul trecut, când au fost fotografiați împreună la spectacolul susținut de Beyoncé în Los Angeles. Vedeta reality show-ului The Kardashians, în vârstă de 27 de ani, și actorul în vârstă de 28 de ani au fost văzuți sărutându-se la SoFi Stadium din Inglewood, într-un clip distribuit pe rețelele de socializare, la cea de-a treia și ultima oprire a turneului LA Renaissance.

Într-un interviu acordat pentru MTV, Timothee Chalamet a vorbit despre acel moment, mărturisind că i-a fost „greu să fie prezent” la show-ul susținut de Beyoncé. Actorul a fost întrebat care a fost concertul său preferat din 2023, însă inițial nu și-a amintit să fi participat la vreun spectacol. Apoi, a început să zâmbească, rememorând momentul viral cu Kylie Jenner. Timothee Chalamet a declarat că show-ul lui Beyoncé a fost „grozav”, însă a recunoscut că i-a fost „greu să fiu prezent.”

Zvonurile despre o posibilă relație între Kylie Jenner și Timothee Chalamet au început să apară în aprilie 2023, presa arătând că antreprenoarea în vârstă de 27 de ani, care a devenit miliardară datorită afacerii sale cu produse de machiaj, ar fi interesată de actorul în vârstă de 28 de ani, care a devenit un favorit al publicului și al criticilor după ce a jucat în Call Me By Your Name. Însă fanii actorului nu sunt neapărat fericiți cu alegerile acestuia. „Kylie Jenner și Timothee Chalamet într-o relație… se simte ca atunci când acei doi oameni din liceu care nu au interacționat niciodată sunt dintr-odată împreună la 6 ani după absolvire”, a comentat un fan pe Twitter. Un alt utilizator a scris: „Pur și simplu nu pot procesa această informație.”

Cu toate acestea, o sursă apropiată a declarat anul trecut pentru Page Six că cei doi „comunică foarte bine unul cu celălalt, ceea ce face ca această relație să pară mai reală decât tot ceea ce se întâmplă în public. Cred că este un lucru real.”

Kylie Jenner împarte doi copii cu fostul său partener, Travis Scott: Stormi, în vârstă de șase ani, și Aire, în vârstă de doi ani. Cei doi au început să se întâlnească în 2017, iar fondatoarea Kylie Cosmetics a născut-o pe Stormi în anul următor. Cuplul s-a despărțit în octombrie 2019, dar s-a reunit în februarie 2020, înainte de a se despărți din nou în timpul sărbătorilor din decembrie 2022.

Între timp, Timothee Chalamet a avut relații cu femei celebre, precum Lily-Rose Depp, Eiza González și Lourdes Leon. Actorul nu a mai fost oficial într-o relație de la despărțirea de Eiza González, în 2020.

