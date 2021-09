Kim Kardashian, apariție șocantă pe străzile în New York

Kim Kardashian ne-a obișnuit cu ținutele sale excentrice, însă aceasta este cu siguranță cea mai neobișnuită ipostază în care am văzut-o până acum. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsă pe străzile din New York, purtând un costum cel puțin…bizar. Aceasta era îmbrăcată din cap până în picioare în piele, însă elementul care a atras atenția tuturor a fost masca din același material, care îi acoperea întreaga față. Așa cum era de așteptat, imaginile au stârnit o adevărată controversă în mediul online, mulți criticând look-ul extravagant al vedetei.

Însă acesta nu a fost singurul motiv pentru care Kim a ajuns în ultima perioadă în atenția presei. Recent, aceasta a postat pe contul său de Instagram versurile melodiei Misty Blue, care sunau cam așa „Oh nu, nu pot, nu pot, nu pot să te uit”. În mod evident, fanii acesteia au crezut că este un mesaj pentru fostul său soț, Kanye West.

Postarea vine la scurt timp după ce Kanye a lansat un nou album, Donda, în care vorbește despre căsnicia cu Kim. Potrivit melodiei Hurricane, se pare că artistul a înșelat-o pe Kim la scurt timp după ce au avut primii doi copii împreună.

Potrivit Page Six, mai multe surse au confirmat semnificația din spatele versurilor care au atras atenția fanilor: „Here I go actin too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin’ after two kids / Its a lot to digest when your life always movin’.”

„Cântecul este într-un fel mărturia sa despre tot ce a făcut greșit și asumarea răspunderii pentru destrămarea căsniciei lor”, a spus un apropiat. Sursa a confirmat că „tipa nouă” menționată mai sus nu e Irina Shayk, în ciuda zvonurilor care au circulat în ultima vreme. „Dacă te uiți mai atent la versuri, el se referă la infidelitatea sa în timpul căsătoriei cu Kim, chiar și după ce au avut doi copii”, a continuat sursa.

Piesa sugerează și că West nu se ducea mai niciodată acasă, la vila lor de zeci de milioane de dolari, și s-a luptat cu abuzul de alcool: „Architectural Digest, but I needed home improvement / Sixty-million-dollar home, never went home to it, / Genius gone clueless, its a whole lot to risk / Alcohol anonymous, whos the busiest loser?”

Deși acest comportament a contribuit cu siguranță la pierderea încrederii în soțul ei de către Kardashian, este încă neclar care a fost motivul principal pentru care miliardara în dolari a decis să ceară divorțul.

