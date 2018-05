Kate Middleton a sosit la ceremonie alături de Prințul George și Prințesa Charlotte, iar imaginile sunt adorabile

The Page Boys and Bridesmaids 💖 • #princesscharlotte #princesscharlotteofcambridge #charlotte #charlotteelizabethdiana #princegeorge #princegeorgeofcambridge #george #georgealexanderlouis #princewilliam #dukeofcambridge #duchessofcambridge #weadmirekatemiddleton #katemiddleton #catherinemiddleton #princesskate #royalty #royal #royalbaby #royalchildren #georgeandcharlotte #babycambridge3 #princelouisofcambridge #princelouis #louisarthurcharles #meghanmarkle #princeharry #royalwedding

A post shared by George Charlotte And Louis (@princegeorgecharlottelouis) on May 19, 2018 at 6:34am PDT