Kate Middleton s-a inspirat din stilul Prințesei Diana pentru ținuta purtată la Order of the Garter 2019

The Order of the Garter are loc în fiecare an la Windsor Castle, iar pe site-ul oficial al familiei regale este descris ca fiind cel mai vechi și mai înalt Ordin Cavaleresc din Marea Britanie. De obicei, la eveniment participă majoritatea membrilor familiei regale.

Ducesa de Cambridge a fost absentă anul trecut, însă anul acesta a avut o apariție demnă de admirat, purtând o rochie albă creată de Catherine Walker. Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia indicând inspirația din spatele ținutei, și anume, Prințesa Diana, care a purtat un costum cu model asemănător în 1995. Atât Diana, cât și Kate, au accesorizat ținuta cu cercei cu perle, clutch negru și pălării.

Recent, Prințesa Diana i-a servit drept inspirație și Melaniei Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, la întâlnirea cu familia regală britanică de luna aceasta. Melania Trump a purtat o rochie albă cu accente bleumarin, semnată Dolce & Gabbana, și o pălărie realizată de Herve Pierre. Mai multe persoane au comentat la fotografiile apărute găsind asemănări evidente între ținuta Melaniei și stilul Prințesei Diana.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

