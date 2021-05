Kate Middleton a purtat aceeași bluză din fotografiile în care celebra logodna cu Prințul William

Nu mai este un secret pentru nimeni că Ducesa de Cambridge reușește să ne surprindă de fiecare dată cu ținutele sale, dar și pentru că integrează și articole vestimentare pe care le deține în garderobă de mai mulți ani și pe care le-a purtat cu mai multe ocazii.

Același lucru s-a întâmplat și de curând. Kate Middleton a purtat o bluză Whistles nude, în valoare de 179 de dolari, într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube pe care ea și soțul ei, Prințul William, tocmai l-au lansat, în cadrul căruia vorbește la telefon cu finaliștii ale căror fotografii și experiențe apar în cartea Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020.

Ducesa de Cambridge a purtat pentru prima dată această bluză în 2010, în cadrul portretelor oficiale de logodnă.

Kate Middleton a anunțat în luna mai a anului trecut că a decis să colaboreze cu National Portrait Gallery pentru un nou proiect de fotografie, intitulat Hold Still, în cadrul căruia vor fi surprinse în imagini diferitele stări și sentimente prin care trec oamenii din Marea Britanie în această perioadă de pandemie.

„Hold Still va imortaliza portretul unei națiuni, spiritul acesteia, dar și lucrurile prin care trece fiecare persoană în această perioadă. Aceste fotografii vor arăta rezistența, curajul și bunătatea – toate aceste lucruri prin care trec oamenii”, spunea Kate Middleton la vremea respectivă într-un comunicat.

Proiectul își propunea să strângă cât mai multe fotografii și povești din timpul pandemiei și a avut trei teme principale: Helpers and Heroes, Your New Normal și Acts of Kindness, bucurându-se de un real succes în rândul britanicilor – 31.598 de persoane s-au înscris la campania organizată de Ducesa de Cambridge și 100 de fotografii au fost selectate în finală. Kate Middleton a lansat și o carte care să susțină acest proiect, Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020.

Foto: Instagram