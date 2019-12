Kate Middleton a făcut un gest neașteptat, iar momentul a devenit viral

Kate Middleton și Prințul William au fost prezenți în emisiunea A Berry Royal Christmas. Cu această ocazie, ei au gătit alături de chef-ul Mary Berry.

Cu toate că Prințul William și Kate Middleton sunt destul de reticenți când vine vorba de gesturile de afecțiune în public, de această dată Prințul William i-a pus mâna pe umăr lui Kate. Și nu aceasta ar fi problema, ci faptul că Ducesa de Cambridge nu a fost atât de încântată de gestul făcut de soțul ei, iar ea s-a retras imediat după ce el i-a pus mâna pe umăr.

În cadrul acestei cine, Prințul William și Kate Middleton au gătit în semn de recunoștință pentru câteva organizații caritabile care vor lucra în perioada sărbătorilor de iarnă.

Și cum un astfel de moment nu putea fi ratat, acesta a ajuns destul de repede viral, iar cei mai mulți utilizatori de Twitter au repostat momentul pe conturile lor.

Kate shaking off William’s hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk

— Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) 16 decembrie 2019