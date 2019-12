Se pare că Prințul Louis va reține destul de ușor numele oamenilor când va crește, Kate Middleton făcând o dezvăluire inedită în acest sens.

În documentarul special A Berry Royal Christmas, Kate Middleton a dezvăluit unul dintre primele cuvinte spuse de Prințul Louis, în vârstă de un an.

Potrivit BBC News, în cadrul documentarului, Ducesa de Cambridge vorbește cu gazda emisiunii, Mary Berry, cea care a prezentat și The Great British Bake Off, spunându-i acesteia că unul dintre primele cuvinte spuse de fiul ei cel mic are legătură cu ea.

„Unul dintre primele cuvinte spuse de Louis a fost Mary, pentru că la înălțimea sa sunt aranjate toate cărțile mele de gătit. Și copiii sunt fascinați de fețe, iar fața ta ese găsește pe toate cărțile de rețete și el spune ‘Aceasta este Mary Berry’… așadar el sigur te-ar recunoaște dacă te-ar vedea astăzi.”

În cadrul documentarului special A Berry Royal Christmas, Mary îi ajută pe Kate și William să pregătească mâncare pentru o petrecere organizată în cinstea organizațiilor pe care le reprezintă Ducele și Ducesa de Cambridge. Deși toată lumea așteaptă cu nerăbdare să îi vadă pe Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, cei trei copii nu vor apărea în această emisiune.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro