Karlie Kloss a dezvăluit numele fiului ei nou-născut. Vedeta și Joshua Kushner au devenit din nou părinți

Karlie Kloss l-a prezentat fanilor ei pe băiețelul ei nou-născut. Modelul în vârstă de 30 de ani a împărtășit o fotografie în care își arată fiul care a venit recent pe lume și îi anunță pentru prima dată numele. Soțul ei, Joshua Kushner, în vârstă de 38 de ani, a fost primul care a împărtășit vestea că au devenit din nou părinți, publicând săptămâna trecută pe Instagram o fotografie cu o parte din fața băiețelului.

La câteva zile de la naștere, modelul a decis să împărtășească pe rețelele de socializare prima imagine cu nou-născutul. Karlie Kloss a dezvăluit urmăritorilor săi și numele pe care ea și partenerul ei l-au ales pentru băiețel: Elijah Jude.

În timp ce participau la Met Gala în luna mai, cuplul a anunțat că familia lor se mărește din nou. Modelul și-a pus în evidență burtica de gravidă într-o rochie neagră mulată, accesorizată cu șiruri lungi de perle și mărgele în jurul taliei. Cei doi sunt în culmea fericirii, iar Kushner a dorit să împărtășească bucuria familiei lor cu fanii de pe Instagram.

Într-un interviu pentru Entertainment Tonight pe covorul roșu, Kloss a dezvăluit de ce a ales cea mai importantă seară din lumea modei pentru a dezvălui că va deveni din nou mamă.

„Aceasta este cea mai importantă noapte din modă, desigur, și sunt sincer surprinsă că am putut păstra secretul atât de mult timp. Am un plus unu nu shhh… nu spuneți nimănui”, a spus ea.