Justin Timberlake a ajuns în România pentru concertul de la Electric Castle. Cine îl însoțește și ce cerințe speciale a avut artistul

Justin Timberlake va concerta în această seară în România în cadrul festivalului Electric Castle din județul Cluj. Între 16 și 20 iulie, zecile de mii de fani se vor bucura de un line-up eclectic, într-o producție de festival spectaculoasă și o atmosferă unică, așa cum doar domeniul Banffy poate oferi.

Electric Castle a pregătit 120 de ore de muzică live cu show-uri prezentate de superstaruri precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice și Bicep, alături de alți 200 de rebeli punk, vizionari în muzica electronică sau voci ale noii generații de artiști.

Inna și Valeria Stoica alese de managementul lui Justin Timberlake în deschiderea show-ului pe care superstarul îl va susține, joi, 17 iulie în cadrul Electrica Castle.

Justin Timberlake promite un show pe măsura energiei și carismei care îl menține în topul celor mai importanți artiști pop al ultimelor decade, cu un mixt între hit-urile sale memorabile și piese de pe cel mai nou album Everything I Thought It Was.

Artistul a ajuns in România de aseară și se pare că este însoțit și de soția lui, actrița Jessica Biel, care a fost prezentă alături de cântăreț și la ultimele sale show-uri din Europa, în Berlin și Luxemburg.

Potrivit Libertatea, prezența actriței în România ar fi determinat o serie de cerințe suplimentare din partea echipei artistului: o bucătărie extinsă, un personal shopper și o zonă extra izolată în backstage, toate adăugate la o listă de cerințe deja agreată anterior cu organizatorii.

Justin Timberlake, nervos pe scenă în Marea Britanie. Cum a fost surprins artistul în urmă cu câteva zile

Justin Timberlake se află în centrul atenției după un moment tensionat petrecut recent în timpul concertului său de la Lytham Festival, în Marea Britanie. Potrivit Page Six, artistul a fost văzut țipând la membrii echipei sale tehnice, vizibil deranjat de o problemă de sunet care i-a întrerupt recitalul.

Conform unui videoclip filmat de un fan și distribuit ulterior pe TikTok, Timberlake a fost abordat pe scenă de doi membri ai echipei sale, care i-au transmis că problema tehnică nu putea fi remediată rapid. În imagini, cântărețul apare gesticulând agitat, vizibil nemulțumit și încercând să discute cu cei doi bărbați.

Reacția artistului a împărțit Internetul în două tabere. În timp ce publicul prezent la festival l-a susținut, aclamându-l, numeroși utilizatori online l-au criticat pentru lipsa de profesionalism.

„CE RUȘINE!!”, a scris o persoană pe X. „Sunetul lui Justin Timberlake SE OPREȘTE fix în timp ce cântă melodia lui de ură la adresa lui Britney Spears, Cry Me A River. Nu zic că a meritat-o, dar sincronizarea lui Dumnezeu e întotdeauna perfectă.”

Alți internauți au catalogat ieșirea nervoasă a lui Justin Timberlake drept „extrem de neprofesionistă”, afirmând că „Să-ți ieși din fire cu echipa ta de suport e considerat extrem de neprofesionist în lumea spectacolelor live.” În același timp, fanii artistului au sărit în apărarea acestuia, unul comentând: „Nici măcar nu pare că își pierde cumpătul. Doar e enervat. Și eu aș fi.”, iar altul a adăugat: „Nu-l condamn că e un pic iritat. Încearcă să-și distreze fanii care au plătit bani ca să-l vadă.”

Foto: Instagram

