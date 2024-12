Jorge, dezvăluiri inedite despre creșterea copiilor. De ce a ales școli private pentru ei: „Vreau să fie foarte buni în ceea ce fac”

George Papagheorghe, cunoscut sub numele de scenă Jorge, a vorbit recent despre viața sa de familie și despre decizia de a investi în educația copiilor săi prin alegerea școlilor private. Căsătorit cu Ramona Prodea din 2013, artistul este tatăl a doi copii: Karina, din prima căsătorie cu Alina Laufer, și David, din actuala relație. De asemenea, Jorge are o relație apropiată cu Ilinca, fiica Ramonei dintr-o relație anterioară, pe care o consideră parte integrantă a familiei sale.

În interviu, Jorge a explicat că alegerea școlilor private pentru copiii săi a fost motivată de dorința de a le oferi o educație de calitate și un mediu care să le dezvolte abilitățile și personalitatea. Artistul a subliniat importanța sprijinului familial în creșterea și educarea copiilor, evidențiind valorile pe care încearcă să le transmită în viața de zi cu zi.

„David are 7 ani jumate, e la o școală privată, e în anul trei, învață în engleză, e pe stilul Cambridge. Parțial au fost fetele, până la un punct au fost ambele la școală de stat, după care am vrut și altceva. Nu știu dacă e mai sigur sistemul privat, dar știu că ne concentrăm pe abilitățile lor și pe ce sunt ei foarte buni. Consider că învățatul în exces la toate materiile nu cred că e benefic și atunci vrem să ne focusăm pe talentele lor, pe ceea ce ei sunt capabili și îi încurajăm să își descopere pasiunea cât mai repede în viață și să meargă pe drumul acela. Să fie cei mai buni în domeniul acela, pentru că eu nu vreau să fie cei mai buni la toate materiile. Vreau să fie ei foarte buni în ce fac și să le placă ceea ce fac, pentru că atunci când iubești ce faci, nu simți că muncești și lucrurile vin natural și ușor. Îți faci și tu misiunea, că de aceea vii aici să creezi ceva, să lași ceva în urmă”, a declarat Jorge, pentru CIAO.RO.