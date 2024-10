Jorge și-a surprins soția cu o escapadă romantică la Paris. Artistul, imagini inedite din vacanță

La 42 de ani, Jorge i-a făcut soției sale, Ramona Prodea, o surpriză de neuitat cu ocazia zilei sale de naștere. Artistul a împărtășit întreaga experiență pe Instagram, unde a postat imagini spectaculoase de la faimosul Hotel Ritz din Paris. Cei doi au ales să se deconecteze de agitația Bucureștiului și să petreacă timp de calitate în cuplu, iar Parisul, orașul iubirii, s-a dovedit a fi destinația ideală.

Jorge a pus la cale totul în secret, rezervând o cameră la prestigiosul Hotel Ritz fără ca Ramona să știe. Inițial, i-a spus că vor vizita doar o cameră a hotelului, dar i-a dezvăluit apoi că vor petrece noaptea acolo, în luxul renumitului loc plin de istorie, frecventat de-a lungul timpului de numeroase personalități.

Pe contul său de Instagram, Jorge a postat imagini din escapada romantică, surprinzând momentele speciale, de la micul dejun savurat pe terasa hotelului, la cadrele pitorești cu Turnul Eiffel și instantanee din camera lor elegantă.

„Am auzit-o pe soția mea acum ceva timp că i-ar plăcea să stea la Ritz… nici prin gând nu îmi trecea că o să și stăm. Am zis că na… n-avem încă statutul ăla. Apoi m-am gândit mai bine și am zis că cele mai importante în viață sunt experiențele, așa că am decis să îi fac această surpriză de ziua ei. A fost foarte greu, căci e greu de păcălit @ramona_papagheorghe La Mulți Ani! ❤️”, a scris Jorge pe Instagram.

View this post on Instagram

Căsătoriți din 2013, Jorge și Ramona Prodea au avut parte de provocări în relația lor, fiind adesea ținta criticilor din mediul online. Artistul a recunoscut că începutul poveștii lor de dragoste a fost dificil, iar fidelitatea nu a fost întotdeauna punctul său forte. În prezent, însă, cei doi formează o echipă unită și au învățat cum să depășească orice obstacol împreună.

Într-un interviu acordat recent, Jorge a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, după atâția ani de căsătorie.

Întrebat care este cea mai frumoasă dovadă de dragoste primită din partea soției lui, artistul a avut un răspuns neașteptat.

Jorge a vorbit despre relația cu soția lui, Ramona Prodea. Artistul a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea făcută despre momentul în care și-a cerut partenera în căsătorie.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori. Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a declarat Jorge în podcastul moderat de Horia Brenciu.