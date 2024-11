Karina, fiica lui Jorge, a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis artistul: „Cei mai frumoși ani din viața mea”

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Jorge, mesaj emoționant pentru fiica lui, Karina

Jorge a marcat ziua de naștere a fiicei sale, care a împlinit 16 ani, publicând pe rețelele de socializare o fotografie specială cu ea. Artistul a menționat că imaginea a fost aleasă și aprobată chiar de către adolescentă, subliniind astfel relația deschisă și respectuoasă pe care o au.

„Cei mai frumoși 16 ani din viața mea. La mulți ani Karina. Te iubesc forever and ever. Am primit aprobare la această poză…. Altfel nu îndrăzneam….părinții știu despre ce vorbesc. Vă îmbrățișez cu drag”, a transmis Jorge pe Instagram.

Urmăritorii și prietenii lui Jorge nu au întârziat să-și exprime gândurile bune, transmițând numeroase urări de „La mulți ani' pentru fiica lui.

Artistul, despre motivul pentru care a ales școli private pentru copiii lui

Într-un interviu acordat recent, artistul a povestit despre decizia de a alege școli private pentru copiii săi.

„David are 7 ani jumate, e la o școală privată, e în anul trei, învață în engleză, e pe stilul Cambridge. Parțial au fost fetele, până la un punct au fost ambele la școală de stat, după care am vrut și altceva. Nu știu dacă e mai sigur sistemul privat, dar știu că ne concentrăm pe abilitățile lor și pe ce sunt ei foarte buni. Consider că învățatul în exces la toate materiile nu cred că e benefic și atunci vrem să ne focusăm pe talentele lor, pe ceea ce ei sunt capabili și îi încurajăm să își descopere pasiunea cât mai repede în viață și să meargă pe drumul acela. Să fie cei mai buni în domeniul acela, pentru că eu nu vreau să fie cei mai buni la toate materiile. Vreau să fie ei foarte buni în ce fac și să le placă ceea ce fac, pentru că atunci când iubești ce faci, nu simți că muncești și lucrurile vin natural și ușor. Îți faci și tu misiunea, că de aceea vii aici să creezi ceva, să lași ceva în urmă”, a declarat Jorge, pentru CIAO.RO.

Jorge a dezvăluit într-un interviu recent motivul pentru care a renunțat la tradiția de a-i cumpăra soției sale un inel cu ocazia aniversării căsătoriei lor.

„Anul acesta nu a mai primit inel, pentru că am investit destul de mult. Avem alte investiții acum de făcut. Diamantele sunt în derulare și am devenit parteneri într-o colecție, acum suntem în business-ul cu diamantele. Pentru mine, acea obișnuință să îi cumpăr inel în fiecare an, acum s-a transformat în apartamente. Am ridicat ștacheta. Am zis că am făcut treabă bună. Muncim. Asta e tot ce contează că suntem sănătoși, copiii sunt bine,” a povestit artistul pentru Ciao.ro.

Foto: Instagram

