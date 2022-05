Jojo, declarații despre Paul Ipate, după 8 ani de relație: „Este cel mai bun prieten al meu”

Cătălina Grama sau Jojo, cum este recunoscută de publicul larg, și Paul Ipate formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară.

Jojo a vorbit într-un interviu pentru fanatik.ro despre relația pe care o are cu partenerul ei. Actrița recunoaște că Paul Ipate îi este atât iubit, cât și cel mai bun prieten. Deși au întâmpinat și momente tensionate, au reușit să le depășească.

Jojo a mărturisit că ea și Paul Ipate se sfătuiesc cu mai multe ocazii și în ceea ce privește viața profesională și că a ținut cont de sugestiile lui. Actrița admiră la partenerul ei faptul că are simțul umorului, care se pare că i-a ajutat atunci când au avut parte și de situații dificile.

„Cred că este foarte important într-un astfel de parteneriat pe termen lung să ai un astfel de om lângă tine. Are și simțul umorului. Asta ne salvează de multe ori, chiar și în momentele în care viața e mai grea. Pe noi comedia ne salvează în casă. Vorbim mult despre profesie și de multe ori am ținut cont de sfatul lui. De câte ori am un personaj nou mă sfătuiesc cu el, dau replicile cu el”, a adăugat Jojo pentru sursa menționată anterior.