Jennifer Lawrence și Adele au petrecut împreună într-un gay bar, iar imaginile sunt epice

Jennifer Lawrence și Adele ne arată tuturor cum știu să se distreze și cât de bune prietene sunt! Cele două au petrecut vineri seara la un gay bar din Manhattan și s-au distrat de minune.

Potrivit The Sun, Adele s-a suit pe scena barului Pieces pentru a vorbi cu Brita Filter, o cunoscută drag queen. Cântăreața s-a prezentat celor prezenți spunând „Bună, numele meu este Adele”, pentru ca mai apoi să țipe „Ea este logodită”, făcând astfel referire la recenta logodnă a lui Jennifer Lawrence cu Cooke Maroney.

Adele a avut și o explicație cu privire la ocupațiile ei din ultima vreme, precizând că: „De fapt, în acest moment, sunt o mamă care stă acasă cu copilul”.

Și, dacă ești curioasă să vezi cum s-au distrat Jennifer Lawrence și Adele, poți vedea mai jos mai multe imagini și clipuri, surprinse de cei prezenți care nu au rezistat ispitei de a le posta pe conturile de social media.

While you were sleeping @Adele & #jlaw were at the gay bar living their best life! #adele #gaybar #nyc pic.twitter.com/UZeST9B9xj

— Jonathan Valdez (@JonathanValdez) March 23, 2019