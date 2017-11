Jay-Z recunoaste ca a inselat-o pe Beyonce

Zvonuri despre infidelitatea lui Jay Z au circulat de mai multi ani, insa acum este pentru prima data cand acesta vorbeste intr-un interviu despre problemele din casatoria cu Beyonce.

Cateva indicii despre faptul ca Jay Z a fost infidel au fost date anterior chiar de cantaret prin intermediul albumului sau „4:44”, insa, in interviul acordat The New York Times, artistul in varsta de 47 de ani a vorbit deschis despre acest aspect al vietii sale. De asemenea, el a mai dezvaluit ca terapia de cuplu a fost singurul lucru care le-a salvat casatoria de la divort.

„Iti opresti toate emotiile. Chiar si in ceea ce priveste femeile, te inchizi emotional si nu mai exista conexiune. Cel putin asa a fost in cazul meu. Si apoi, toate lucrurile pornesc de aici: infidelitate”, a declarat el.

Jay Z nu a specificat cine este femeia cu care a inselat-o pe Beyonce, insa, precum bine stim, Beyonce a caracterizat-o ca fiind ‘Becky with the good hair’ (Becky cu parul frumos – n.red) intr-o piesa lansata in urma cu cativa ani.

„Ne foloseam de arta noastra ca de o sedinta de terapie. Apoi am inceput sa lucram impreuna pentru un album”, a spus cantaretul despre relatia cu sotia lui.

Insa in ceea ce priveste relatia cu Beyonce dupa ce aceasta a aflat ca el a fost infidel, Jay Z a recunoscut si ca s-a pus problema divortului.

„Cei mai multi oameni pleaca si rata divortului a ajuns cam la 50 la suta pentru ca cei mai multi nu mai suporta sa se vada unii pe ceilalti. Cel mai greu lucru este sa vezi pe fata cuiva durerea pe care ai cauzat-o si apoi trebuie sa te gandesti la ce ai facut si sa te suporti”, a mai declarat Jay Z.

