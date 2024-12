Iulia Vântur, detalii despre investiția sa din Dubai. Ce decizie a luat artista: „Am și o carte de identitate”

În 2012, Iulia Vântur a ales să își înceapă o nouă viață în India, lăsând România în urmă. Acolo, și-a construit cu succes o carieră în muzică și film, devenind o figură apreciată în industria Bollywood-ului. De peste un deceniu, vedeta are o relație discretă cu actorul Salman Khan, care a fost un sprijin important în parcursul său profesional și continuă să fie impresionat de reușitele sale artistice.

Într-o discuție recentă, Iulia a mărturisit că a decis să investească într-o proprietate în Dubai, achiziționând o locuință în acest oraș cosmopolit.

„Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show.”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „One Dubai', potrivit actualitate.net.